Ombudsman vindt dat Schaap niet te ver ging met kritiek

Dat stelt de Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond na onderzoek van een klacht naar aanleiding van Schaaps uitspraken door veertig gepensioneerde brandweermannen en een weduwe van een brandweerman.

Leen Schaap. Beeld ANP

Schaap had in een interview met Radio 1 op 30 april 2018 geklaagd over ‘de maffia van de medezeggenschap’ die ‘kans ziet de organisatie te ondermijnen (..) ten faveure van zichzelf’.

De oudgedienden hadden eerst geklaagd bij het bestuur van de veiligheidsregio die over de brandweer gaat, maar ze waren het oneens met het milde oordeel van dat bestuur. Ze richtten zich daarom tot de ombudsman, maar die is het ook met ze oneens en vindt de klacht ongegrond.

Toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan had politieman Schaap in de zomer van 2016 aangesteld om de cultuur binnen de Amsterdamse brandweer met kracht open te breken. Van der Laan vond het onacceptabel dat in 2011 gemaakte afspraken om het korps te moderniseren, in zijn ogen bewust niet waren nageleefd. Nog steeds was het korps een wittemannenbolwerk waarin seksisme en racisme normaal waren, oordeelde Van der laan op basis van Schaaps eerste bevindingen.

Ombudsman Zuurmond stelt na zijn onderzoek vast dat het diepgaande conflict tussen de uitrukdienst en de korpsleiding zich (slechts) uit in een ruzie om de 24-uursdiensten die Schaap wil afschaffen.

‘Pestgedrag, seksisme en racisme zijn hardnekkige gedragingen waarvan de aanpak een consequente, lange adem vergt’. Schaap heeft in het ‘begrenzen’ vooruitgang geboekt. “Deze gedragslijn dient te worden voortgezet.”

Burgemeester Femke Halsema wil juist een mildere opstelling en ontslaat Schaap per oktober.