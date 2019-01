Ombudsman: 'Venetiaanse maatregelen' tegen drukte

Het is mensonterend dat verwarde mensen geen opvang hebben

Dat is nog lang niet genoeg. Zuurmond wil dat meer handhavers de straat op gaan en daadwerkelijk optreden. Hij pleit voor betere, slimmere en vooral langdurigere maatregelen. Een visie op de lange termijn is nodig: wat willen we met de stad en met haar historisch hart?



Daklozen

Dat vergt tijd en debat en tot die tijd moet er bijvoorbeeld cameratoezicht komen om het dumpen van vuilnis tegen te gaan. Controleurs van horeca werken te weinig avonden, aldus Zuurmond, er zijn onvoldoende mensen om taxi's te controleren, of ze beschikken over te beperkte bevoegdheden. De gemeente zou klachten moeten meenemen in de beoordeling van een vergunningsaanvraag.



Zuurmond was verrast door het grote aantal dak- en thuislozen op de Wallen; een vaste kern van dertig tot vijftig mensen, omringd door een wisselende groep van enkele honderden. Ze willen of mogen de opvang niet in. Vaak zijn ze dronken of verward en zodoende een bron van overlast. "En het is mensonterend dat verwarde mensen geen opvang hebben."