Ombudsman uit kritiek op klachten gepensioneerde brandweerlieden

Arre Zuurmond, ombudsman gemeente Amsterdam. Beeld Martin Dijkstra

Zij staan ‘al vele jaren op afstand’ van het korps en baseren zich vooral ‘op van horen zeggen’, krantenberichten et cetera, schrijft Zuurmond in een maandag uitgebracht rapport waarin hij klachten van een oudgediende ongegrond verklaart. Het gaat om een gepensioneerde brandweerman die in de afgelopen maanden meerdere klachten had ingediend die Zuurmond na onderzoek van tafel veegde.

De klager is de voorman van tientallen oudgedienden plus een weduwe, die zich fel verzetten tegen de modernisering van de brandweer. Hij zegt te spreken namens ‘de huidige generatie’ die zich niet zou durven uitspreken vanwege de ‘angstcultuur’ die is ontstaan doordat de korpsleiding en een deel van de uitrukdienst in fel conflict zijn geraakt, onder meer over hard optreden tegen seksisme en racisme.

In een brief aan de gemeenteraad schreven de gepensioneerden eerder dat ze zich ‘geschoffeerd voelden’ door de manier waarop commandant Leen Schaap ‘onze 140 jaar oude brandweerorganisatie wegzet als verrot’. Ze richtten zich ook tot burgemeester Femke Halsema en minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus.

Ongegronde klacht

Dit keer ging de klacht bij de ombudsman onder meer over de in mei aangetreden medewerker die binnen het korps integriteitskwesties behandelt.

De ombudsman stelt na onderzoek vast dat de gepensioneerde klager geen enkele concrete ervaring heeft met die medewerker, dat zijn klacht vooral is ingegeven door zijn weerzin tegen (de positie van) commandant Schaap en dat hij conclusies trekt op basis van ‘niet-geobjectiveerde beelden’ over een recherchebureau dat de brandweer soms inhuurt.

Aan het slot van het rapport verhult de ombudsman zijn ergernis over de klagende gepensioneerden niet. Ze baseren hun klachten vooral op ‘onjuiste beelden, onvolledige informatie, niet te objectiveren oordelen en niet-eigentijdse inzichten’.

Zuurmond roept de klagers op ‘tot bezinning en reflectie’. “De vraag dringt zich op of oudgedienden die al vele jaren op afstand staan van een werkomgeving, daar geen direct deel meer van uitmaken en zich vooral baseren op ‘van horen zeggen’, krantenberichten en op eigen kracht verzamelde documenten, nog wel in voldoende nabije positie zijn om namens en/of voor huidige brandwachten te spreken.”

