Ombudsman uit forse kritiek op inspraak bij nieuwbouw Reigersbos: ‘Grote kloof tussen ambtenaren en bewoners’

Winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam Zuidoost. Beeld Berlinda van Dam/ANP

In het onderzoek ‘Bouwen zonder vertrouwen’ hekelt ombudsman Munish Ramlal op basis van een jaar onderzoek de pogingen van het stadsbestuur om bewoners te betrekken bij de gebiedsontwikkeling van de wijk Reigersbos in Zuidoost. ‘Voor bewoners voelt het alsof plannen van de gemeente al in kannen en kruiken zijn’, schrijft Ramlal.

In Reigersbos staat vanaf 2024 de bouw van zo’n 700 woningen gepland en wordt onder meer het winkelcentrum vernieuwd. Een groep buurtbewoners trok vorig jaar aan de bel en noemde het participatietraject (waaraan zo’n 700 bewoners meededen) een wassen neus. Zo waren er grote zorgen over het verdwijnen van groen in de buurt. De gemeenteraad vroeg vervolgens om onafhankelijk onderzoek van de ombudsman naar het participatietraject.

Verwachtingen managen

Van inspraakavonden en ‘waardewandelingen’ tot speciaal ontwikkelde bordspellen en ‘huiskamersessies’ – de ombudsman concludeert in het onderzoek dat er een uitgebreid participatietraject is geweest. Tegelijkertijd bleven bewoners onduidelijkheid ervaren over hun rol, vonden ze de verstrekte informatie onvoldoende en hadden ambtenaren en bewoners niet hetzelfde beeld bij de vraag wat hoogbouw precies is.

Het laat zien dat bij het betrekken van bewoners veel draait om verwachtingsmanagement. Zo dachten bewoners dat alles op tafel lag bij de vernieuwing van hun wijk, maar kwamen ze er na een tijdje achter dat aan de woningbouwplannen amper gemorreld kon worden. ‘Voor veel bewoners is tot laat in het besluitvormingsproces niet duidelijk geweest dat er een opdracht lag tot de bouw van zoveel mogelijk woningen.’

“Het is de zoveelste situatie waar bewoners teleurgesteld raken,” zegt Munish Ramlal in een toelichting. De ombudsman wijst daarbij op het eerder hoogopgelopen conflict rond de uiteindelijk afgeblazen komst van een fietspad in het Vliegenbos, of woningbouwplannen in de Watergraafsmeer. “Mensen hebben het idee dat er niet echt geluisterd wordt en er ontstaan al snel misverstanden over en weer.”

Veel tijd nemen

Dat gebeurde ook bij Reigersbos. Bij ambtenaren, en ook bij het dagelijks bestuur, leeft juist het idee dat wél geluisterd is naar de participatie. Zo werd vorig jaar gesteld dat door de participatietrajecten de bebouwing lager wordt en er geluidsschermen worden toegevoegd tegen overlast. “Maar er zit een te grote kloof tussen hoe ambtenaren en bewoners participatie beleven,” aldus Ramlal.

Het rapport bevat ook een aantal aanbevelingen voor de toekomst. Zo wordt geconcludeerd dat bij gebiedsontwikkeling, zeker als het om woningbouw gaat, meestal ‘het venijn in de start’ zit. ‘Juist wanneer men snel wil bouwen, is het nodig om veel tijd te nemen bij een participatietraject. Plannen rond woningbouw en andere politieke ambities moeten zo vroeg mogelijk uitgebreid gedeeld worden met bewoners.’

Het rapport is opgesteld in opdracht van de gemeenteraad, maar Ramlal hoopt dat het college met een uitgebreide reactie komt. “Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente écht wel wil, maar dat kwantiteit – heel veel bijeenkomsten – niet altijd leidt tot meer kwaliteit in het participatietraject. Ik hoop dat het antwoord niet weer is dat ‘we beter ons best gaan doen’, maar dat we het echt anders gaan doen.” Daarnaast hoopt Ramlal dat snel om de tafel gegaan wordt met de bewoners in Reigersbos.