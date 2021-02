Ombudsman stopt voortijdig: ‘Neem niet weer ouwe, witte man’

Beeld Martin Dijkstra

Arre Zuurmond (61), pleitbezorger van inwoners in conflict met de Amsterdamse overheid, stopt voortijdig met zijn werk. Hij was in 2020 herbenoemd voor vijf jaar, maar ziet mede door de pandemie af van de rest van zijn termijn. Door corona zal de werkloosheid, vooral voor jongeren toenemen, vreest hij. Zuurmond wil ruimte maken.

Andere generatie

In zijn ontslagbrief aan de raad schrijft de Ombudsman ook dat hij het tijd vindt worden voor iemand zonder politieke of bestuurskundige achtergrond zoals hijzelf, maar iemand die van een andere generatie is en bij voorkeur een bi-culturele achtergrond heeft.

“Met deze stap maak ik ruimte voor iemand anders. Ik hoop dan wel dat het ook een ander iemand is, niet weer een oude, witte man, maar iemand die jonger is, die een andere, liefst bi-culturele achtergrond heeft en die ook weer een ander vakgebied inbrengt.”

Broodnodige vernieuwing

Zuurmond schrijft dat hij al langer aan stoppen dacht. Een verhaal over de moeite die de gemeente Amsterdam heeft bij het diversifiëren van het topmanagement, duwde hem over de streep. Volgens hem zou er een soort VUT-regeling moeten komen voor mensen zoals hij, om eerder te vertrekken ten gunste van een jongeren generatie die ‘broodnodige vernieuwing’ brengt. ‘Het bericht heeft mij aan het denken gezet. In mij sluimerde de gedachte om vervroegd te stoppen al langer. Maar met dit bericht kon ik de gedachte niet meer loslaten,’ schrijft Zuurmond in zijn ontslagbrief.

Zuurmond vergaarde bekendheid toen hij vlak voor zijn aanstelling in 2013, verkleed als dakloze, in de rij ging staan bij een gemeenteloket om een slaapplaats te vragen, en te horen kreeg dat de wachttijd 8 maanden bedroeg. Hij noemde de binnenstad van Amsterdam, krakend onder de druk van het toerisme, in 2018 een ‘urban jungle’, waardoor zelfs The New York Times een kijkje kwam nemen. Burgemeesters, zoals Eberhard van der Laan en Femke Halsema, reageerden soms openlijk geïrriteerd op zijn rapporten.

Overlast

Hij bracht in die tijd regelmatig de nacht door bij bewoners, om een beter beeld te krijgen van de overlast, en woonde er zelf ook in de oude binnenstad. Ook trok hij in 2016 samen op met Parool-columnist Roos Schlikker om erkenning te krijgen voor haar ongeboren dochter die was overleden, iets wat toen nog niet mogelijk was. Het leidde tot een nationaal register voor ongeboren kinderen. In hetzelfde jaar wet Zuurmond uitgeroepen tot Overheidsmanager van het jaar.

Zuurmond zwaait per 1 september af. De gemeenteraad, die verantwoordelijk is voor de benoeming van de Ombudsman, zal voor die tijd op zoek moeten naar een opvolger.