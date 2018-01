Ombudsman steunt bromfietser die 8 bekeuringen kreeg

De gemeente had twintig dagen nodig om één overtreding te verwerken. Veel te bureaucratisch

De Ombudsman en zijn mensen hebben zich in de zaak vastgebeten. Alleen al de maand die zat tussen het begaan van de eerste overtreding en de ontvangst van de eerste bekeuring, roept vragen op, zegt Zuurmond. "Bijna dértig dagen. We zijn aan het reconstrueren hoe zoiets gaat. Het Centraal Justitieel Incassobureau claimt tien dagen, dus de gemeente zou twintig dagen nodig hebben gehad om de overtreding te verwerken."



Dat moet beter. En de gemeente belooft ook beterschap, zegt Zuurmond. "Het is een kwestie van organisatie, er wordt te veel in bureaucratische stapeltjes gedacht. Nu is het zo dat er één keer per week een stapel overtredingen naar Leeuwarden wordt gestuurd, waar justitie aan de beurt komt. Waarom niet iedere dag? En waarom is het met de moderne technieken niet mogelijk iemand die door de passage rijdt ogenblikkelijk een berichtje te sturen: je hebt een overtreding begaan."



Eerste overwinning

De eerste overwinning is binnen, vertelt Zuurmond aan Lobaton. De helft van de boetes is kwijtgescholden. Maar dat is niet genoeg, zegt de Ombudsman, er staan nog altijd vier boetes. "Vandaar dat ik de op zichzelf ongebruikelijk stap neem om Pedro komende week hoogstpersoonlijk bij te staan in de rechtszaal."



