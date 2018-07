Ombudsman: 'Politie kan problemen in centrum 's nachts niet aan'

Crimineel geld is er 'leidend', de politie kan de situatie niet aan en het is er veel te druk, waardoor onveilige situaties ontstaan, schetst de ombudsman in een interview met dagblad Trouw.



Zuurmond is tijdelijk aan de rand van het prostitutiegebied aan de Wallen gaan wonen om zelf te ervaren hoe het er daar aan toe gaat. Een van zijn constateringen is dat er 's avonds veel te veel mensen op de been zijn.



Dat was ook de conclusie van een rapport van de ombudsman dat eerder dit jaar verscheen. Daarin noemde Zuurmond de stad ook al een 'urban jungle,' waarin de overheid 'onduldbaar afwezig' is. Het schokkende rapport leidde tot een intensivering van het toezicht in de stad, met extra handhavers en een stopverbod voor taxi's.