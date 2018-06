Ombudsman: 'Misdaad loont veel te makkelijk in Amsterdam'

'Het wordt te gemakkelijk om met criminaliteit je geld te verdienen. De overheid is onduldbaar afwezig, waardoor het criminele carrièrepad te aantrekkelijk is geworden voor jonge mensen. Het hek is van de dam. De honderden miljoenen per jaar die in Amsterdam worden verdiend en rondgaan in de onderwereld, werken ontwrichtend voor de maatschappij."



Ombudsman Arre Zuurmond ziet dat de overheid afwezig is en hoe ook burgers het niet melden als criminaliteit zich nestelt in de samenleving.