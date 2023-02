Ombudsman: marktkooplui op Plein 40-45 worden geïntimideerd door gemeente

Drukte op de markt op Plein 40-45 in Nieuw-West. Beeld Joris Van Gennip

In een brief aan stadsdeel Nieuw-West stelt de ombudsman dat marktondernemers ‘zich niet serieus genomen’ voelen en het gevoel hebben dat ‘er met hen wordt gesard’. Ramlal noemt dat ‘intimiderend overheidsgedrag’.

Zo worden op marktdagen geregeld boetes uitgedeeld door handhaving, maar gaat dit vaak om boetes die het gevolg zijn van de huidige inrichting en de regels die gelden. Marktlui mogen niet eerder opruimen dan vier uur ’s middags, moeten uiterlijk om zes uur weg zijn en kunnen slechts gebruikmaken van één uitgang.

“Dit reglement, in combinatie met de inrichting van de openbare ruimte, maakt dat marktondernemers elke marktdag na 16.00 uur in overtreding dreigen te komen, doordat alle verkeersbewegingen onder tijdsdruk via die ene uitgang plaats moeten vinden,” aldus Ramlal.

Na een eerder bezoek van de ombudsman in september is er een klacht ingediend over het hoge aantal boetes, maar volgens Ramlal lijkt de situatie ‘eerder verergerd dan verslechterd’. Hij wijst op een incident vorige week, ondersteund door beeldmateriaal, waarbij handhavers de enige uitgang van het plein blokkeerden. Daardoor moesten marktondernemers via het fietspad vertrekken, wat tot een boete leidde.

‘Chaos’

Het is maar een voorbeeld van de verzuurde relatie tussen de markt en het stadsdeel, aldus de ombudsman. Marktondernemers voelen zich genegeerd, onder meer doordat ze geen antwoord zouden krijgen als ze meldingen doen, klachten indienen of brieven sturen. Omgekeerd zouden ze van de gemeente het verwijt krijgen dat ze niet betrokken genoeg zijn.

Ondertussen schort er als gevolg van het beleid van de gemeente van alles aan de markt, zo kaart de Ombudsman aan. Een greep: bezoekers struikelen over waterslangen, eetkraampjes zouden het beter doen als ze andersom geplaatst worden, mensen glijden uit bij de viskraam.

Misschien nog wel zorgelijker is de ‘chaos’ die dikwijls ontstaat doordat er maar één in- en uitgang is. Allerlei verkeer, zoals auto’s met aanhangers, zijn hierdoor gedwongen gebruik te maken van het naastliggende fietspad. Daar staan ook nog hoge plantenbakken die het zicht belemmeren.

De ombudsman is ook niet te spreken over de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Op drukke tijdstippen ontstaan er volgens hem ‘oncomfortabele opstoppingen’ waar hulpverleners zich niet gemakkelijk doorheen zouden kunnen manoeuvreren, mocht dat nodig zijn.

Leegstand

Ramlal noemt het ‘onnavolgbaar’ dat er tot op heden nog niets gedaan lijkt te zijn aan bovenstaande punten, ‘ondanks de vele meldingen en klachten in het verleden’. Overigens is ook op andere Amsterdamse markten sprake van een stroeve relatie, blijkt volgens Ramlal uit een breder onderzoek dat hij binnenkort hoopt te publiceren.

Dat gemeentelijke markten niet op rolletjes lopen is een probleem dat al langer speelt. Veel markten kampen onder meer al jarenlang met leegstand en marktlui klagen over tal van regeltjes die de markten niet ten goede komen. Ondertussen doen markten die door particulieren worden georganiseerd het over het algemeen goed, zoals de Siermarkt in Nieuw-West of de Reuringmarkt op IJburg.