Ombudsman: ‘Klachten geluidsoverlast door metro Nieuwmarktbuurt zijn terecht’

De metrohalte in station Nieuwmarkt. Beeld ANP

Er blijken verschillende plekken te zijn waar de bewoners te kampen hebben met laagfrequent geluid. In de woningen leidt dat tot een bonkend geluid en trillingen waardoor de lepeltjes soms staan te dansen in de kopjes. Het gaat om woningen in en rond het Pentagongebouw en in de omgeving van de Rechtboomsloot.

Uit het onderzoek leidt de Ombudsman af dat de trillingen samenhangen met de conditie van de metrowielen, met de rails en ook met de staat van de tunnel zelf. De Ombudsman is blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is. “Het staat nu onomstotelijk vast dat de overlast niet in de hoofden van een paar bewoners bestaat.”

Duidelijke piek

Het gaat volgens de Ombudsman om een aantal specifiek aanwijsbare locaties. “Er is sprake van een duidelijk aanwijsbare piek in de trillingen op die specifieke locaties in de tunnel.” En: “Ik wil met de gemeente bespreken waarom dit zolang geduurd heeft, naar mijn oordeel heeft de gemeente de oorzaak heel lang buiten zichzelf gezocht.”

Het onderzoek is geïnitieerd door de Ombudsman, in samenwerking met de dienst Metro en Tram van de gemeente. De uitvoer was in handen van een gespecialiseerd bureau.

De Ombudsman is al jaren betrokken bij de aanhoudende klachten van bewoners die boven de tunnelbuis van de Oostlijn wonen. De eerste klachten stammen uit november 2012. Er werd onderzoek gedaan naar allerlei mogelijke oorzaken zoals verschillen in de waterstand, trillingen van ventilatieroosters, de bouwkundige staat van de huizen en aanpassingen in de openbare ruimte. Maar de bron van de overlast werd, tot frustratie van de betrokkenen, niet achterhaald.