Omarmd door de wijk, klem in de ambtelijke molen: hoe een cultureel buurthuis dreigt te verdwijnen

Buurthuis Het Gebouw in de Middeliestraat. Links Imke Kok, rechts Judith Ratten. Beeld Daphne Lucker

Wie het niet kent, loopt er straal aan voorbij. Het Gebouw, een prachtig houten pand dat in de jaren dertig van de vorige eeuw werd gebouwd als noodkerk, ligt verstopt tussen de struiken van de Middeliestraat in Nieuwendam. “Zelfs mensen in de straat hadden er nog nooit van gehoord,” zegt Imke Kok (43), voorzitter van de stichting die over Het Gebouw waakt.

Acht jaar geleden besloot ze met twee andere buurtgenoten een nieuw bestuur te vormen van de stichting, vol frisse moed. Het Gebouw moest weer een culturele ontmoetingsplaats worden voor de buurt. Met kindertheater, schilder- en tekenlessen, try-outs en kinderfeestjes, maar net zo goed een plek om te verhuren aan (vve-)vergaderingen of deeltijdwerkplekken voor creatieve zzp’ers.

Een open deur voor de buurt, en verhuur voor een appel en een ei.

Verlengde woonkamer

Kok: “We wonen hier allemaal klein. Je kunt dus wel een verlengde woonkamer gebruiken. Ook is er behoefte aan contact tussen buurtgenoten.”

Alleen: meteen tijdens de eerste opknapbeurt werd asbest gevonden en toen begon de ellende. De stichting beheert het pand, dus moest de opruiming zelf betalen. Dat was het probleem niet, maar de grond is van de gemeente. Er bleek nog een oud contract te zijn, afgesloten in de jaren tachtig van de vorige eeuw, maar dat was nooit officieel verlengd.

Voor de verbouwing kon beginnen, moest de stichting eerst een nieuw grondcontract met het stadsdeel overeenkomen. Kok: “En daar loop het nu al acht jaar mis. We hebben steeds te maken met nieuwe gezichten en nieuwe afdelingen, met telkens dezelfde vragen. We lopen vast in de ambtenarij.”

Welwillend

Anderhalf jaar geleden moest Het Gebouw ook nog eens sluiten vanwege veiligheid. De muren zijn van asbest, de vloer is verzakt, de leidingen en elektra zijn volkomen verouderd. Met veel hulp van buurtbewoners – allemaal met een eigen expertise – werden een plan en begroting opgesteld, waarbij voor de exploitatie geen subsidie nodig is. Zelfs voor de financiering van de grondige verbouwing naar een bijna volledig energieneutraal gebouw (tussen de 4 ton en 1 miljoen euro) zijn anonieme buurtbewoners bereid te betalen.

Kok: “Iedereen bij het stadsdeel is welwillend en denkt mee, maar we lopen vast doordat de afdeling Vastgoed de standaardregels voor een grondcontract hanteert. In eerste instantie was dat voor de duur van 7,5 jaar. Dat is natuurlijk veel te kort voor zo’n investering. Later werd die duur 20 jaar. Dat is ook te kort, en bovendien zou de gemeente volgens dat contract daarna eigenaar van het pand worden, of de stichting moet zelf de sloop betalen.”

Een onacceptabel voorstel, vindt de stichting. De gemeente dreigt nu het huidige grondcontract stop te zetten. Dat zou het einde betekenen van Het Gebouw.

Formaliteit

“We zijn behoorlijk gefrustreerd,” zegt medebestuurslid Judith Leddy-Ratten (49). “Het stadsdeel heeft de mond vol van buurtparticipatie. In het beleidsplan van het stadsdeel staat dat cultuur in de haarvaten moet zitten. Dat is precies wat we hier doen, met vrijwilligers en buurtbewoners. Zij hebben geen geld, wij kunnen dat wel regelen. En dan loopt het spaak op een formaliteit.”

Volgens een woordvoerder van stadsdeel Noord heeft de gemeente strenge regels als het gaat om verhuringen van grond en uitgiftes van erfpacht, zeker als het gaat om een maatschappelijke bestemming. De woordvoerder: “In dit specifieke geval is maatwerk vereist. Stadsdeel Noord ziet Het Gebouw als een plek in Tuindorp Nieuwendam met veel potentie. De gemeente zoekt nu naar een oplossing die recht doet aan de inzet van de initiatiefnemers.”

Ambtelijke muur

Volgens de woordvoerder heeft verantwoordelijk GroenLinksstadsdeelbestuurder Esther Lagendijk oog voor de situatie. De woordvoerder: “Juist in deze buurt waar initiatieven en bewonersnetwerken groeien, terwijl ontmoetingsplekken en aanbod van activiteiten schaars zijn. Omdat maatwerk vereist is, heeft de portefeuillehouder van het stadsdeel verzocht om alle mogelijke scenario’s te onderzoeken.”

Dat duurt alleen al jaren en de stichting van Het Gebouw loopt tegen een ambtelijke muur. Kok: “Of we stoppen ermee, maar daar worden we ook niet blij van. We hebben hier al zoveel vrije tijd in gestopt.”

Leddy-Ratten: “Het alternatief is dat het plat gaat. Maar een volgende eigenaar loopt tegen dezelfde problemen op. We zitten in een vacuüm. Daar moeten we uit.”