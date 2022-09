Omar Z. krijgt 5 jaar cel voor afpersen veelal islamitische meisjes, meer dan OM had gevraagd

Beeld Shutterstock

Z. mag vijf jaar lang geen contact hebben met zijn slachtoffers.

Sextortion

De meisjes betaalden vanwege de afpersing, ook wel ‘sextortion’ genoemd, soms tienduizenden euro’s en kostbare sieraden. In totaal was Z. drieënhalf jaar bezig met zijn ook volgens de rechtbank ‘geraffineerde’ afpersing. Hij moet de meisjes en jonge vrouwen forse schadevergoedingen betalen.

Omar Z. beheerde twee zogeheten ‘expose-groepen’ op de berichtenapp Telegram, chatgroepen met meer dan 73.000 en meer dan 43.000 abonnees voor wie ‘kechs’ (hoeren) en ‘fuckboys’ worden geopenbaard. De meisjes waren als de dood om met hun foto’s of filmpjes te schande te worden gemaakt.

‘Adam’, ‘Crimo’ of ‘Chiwawa’, zoals Z. zich noemde, deed alsof hij de meiden als bemiddelaar kon redden van dat lot, terwijl hij volgens de rechtbank zélf de afperser was. Gaandeweg voerde Z. de druk op om meer geld te krijgen, soms dreigde hij met geweld.

De veelal minderjarige slachtoffers konden vanwege hun islamitische afkomst moeilijk steun zoeken bij hun ouders of andere familie, raakten vaak volledig geïsoleerd en zagen geen andere uitweg dan te betalen.

Betaling kon in geld, waardevolle spullen, naaktfoto’s of seksuele handelingen. Alle slachtoffers kozen voor betalen, soms via Tikkies.

Horrorfilm

Vanuit detentie probeerde Z. een slachtoffer nog over te halen tegenover de onderzoeksrechter een valse verklaring af te leggen, door haar volgens de rechtbank ‘weer in te palmen’, hetgeen de rechters verwerpelijk noemen. Hij zocht in enkele maanden 190 keer contact en ‘leidde haar om de tuin’.

‘Al met al heeft de verdachte met het door hem ontwikkelde verdienmodel tientallen duizenden euro’s buitgemaakt,’ schrijft de rechtbank in het vonnis. ‘Een van de slachtoffers alleen al heeft hem over een lange periode bijna 30.000 euro betaald.’

De rechtbank rekent het Z. zwaar aan dat hij zijn slachtoffers bewust lijkt te hebben uitgekozen. ‘Zes van hen zijn namelijk tienermeisjes in de leeftijd variërend van toentertijd veertien tot en met zestien jaar,’ staat in het vonnis. ‘Het enige mannelijke slachtoffer was indertijd vierentwintig jaar oud. Het merendeel van de slachtoffers heeft een islamitische afkomst. Alle slachtoffers zijn kwetsbaar, is dat niet door hun leeftijd dan wel vanwege hun culturele achtergrond.’

Als zoon van een Egyptische vader en zelfverklaard moslim, kende Z. de gevoeligheden goed.

De slachtoffers betaalden ‘uit schaamte, angst te worden uitgesloten of geïsoleerd te raken of uit angst voor het welzijn van hun naasten en de naam en eer van hun familie’. Aangifte doen kon bijna niet. ‘Ze hebben een groot geheim gedurende langere tijd voor zich gehouden. Een van de slachtoffers omschreef in haar slachtofferverklaring heel beeldend dat zij in een horrorfilm zat die was geregisseerd door verdachte.’