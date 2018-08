Omar E. tien maanden cel voor vuurwapens en pepperspray

Op 12 april stonden vervolgens vijf agenten in zijn slaapkamer in zijn ouderlijk huis in De Pijp, die hem waarschuwden dat rivalen nieuwe pogingen zouden ondernemen hem te vermoorden.



Vluchten

Hij wilde naar Marokko vluchten, maar had geen geld. Hij vroeg kennissen de plekken te observeren waar hij moest zijn.



Op 17 april pakte een arrestatieteam hem vervolgens op omdat hij op een terras op het Leidseplein een tot vuurwapen omgebouwd gaspistool bij zich had en een busje pepperspray.



Angst

Justitie wilde twee jaar cel voor E. omdat die zich gewapenderhand in 'een professioneel crimineel milieu' begeeft 'waarin mensen elkaar steeds beschieten'.



Dat 'jaagt de stad angst aan'.



De rechtbank vindt tien maanden genoeg, maar benadrukt dat het gegeven dat 'de verdachte rekening moest houden met een ernstige dreiging op zijn leven niet betekent dat hij zich daarom moest bewapenen met een vuurwapen dat bovendien doorgeladen was'.