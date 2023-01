OM zwakt verdenking Lil Kleine af, advocaat Jaimie Vaes ‘verontwaardigd’

Jorik Scholten, beter bekend onder zijn artiestennaam Lil Kleine. Beeld ANP / ANP

Lil Kleine, artiestennaam van Jorik Scholten, werd vorig jaar februari aangehouden nadat beelden naar buiten waren gekomen waarop het leek of hij Jaimie Vaes met haar hoofd tussen een autodeur klemde. Uit de verklaring van de realityster zou echter blijken dat haar hoofd niet tussen de deur van de auto was geklemd en Scholten niet met de autodeur sloeg. Dat verhaal zou een eigen leven zijn gaan leiden, stelt het OM. Vlak na het incident in februari brak Vaes met Scholten.

Advocaat Kim Beumer van Vaes zegt dat ‘er helemaal niets is afgezwakt’. “Dit is een overweging die het Openbaar Ministerie moet maken. Jaimie heeft één verklaring afgegeven en aangifte gedaan. Maar als het OM na die aangifte nu besluit dat de aanklacht afgezwakt moet worden, dan is dat aan hen. Wij zijn daar trouwens best verontwaardigd over. De beelden spreken voor zich.”

Eerder meldde het OM dat de rapper wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en/of mishandeling. Het OM doet momenteel nog onderzoek naar het incident. Lil Kleine kan nog steeds voor de rechter worden gesleept.

Onlangs stonden de voormalige geliefden tweemaal voor de rechter: één keer over de verdeling van een aantal dure spullen en één keer over een omgangsregeling die Lil Kleine eist voor hun zoontje Lío (3). Over die omgangsregeling hebben de twee inmiddels afspraken gemaakt.

