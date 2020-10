OM ziet weer aanwijzingen dat advocaat gevoelige informatie doorspeelt

Advocaat Leon van Kleef (r) komt aan bij de gerechtsbunker. Beeld ANP

Het gaat om de poging tot liquidatie van de Amsterdamse crimineel Peter ‘Pjotr’ R. op 5 november 2015 in Diemen – waarbij R. zwaargewond raakte, maar die hij met veel geluk overleefde.

Op een telefoon van vermoed lid van R.’s criminele organisatie Issam B. is een bericht gevonden van zes dagen na de liquidatiepoging waarna onmiddellijk verdachten waren opgepakt.

Het gaat om een versleuteld bericht dat crimineel Muhammed S. zou hebben gestuurd naar de veroordeelde opdrachtgever van de mislukte liquidatie, Naoufal F. die zou dat bericht na de moordpoging weer aan Richard R. hebben doorgestuurd, die het op zijn beurt weer doorstuurde naar vermoed handlanger Issam B.

Crimineel stuurt berichten door

Dat gebeurde zes dagen na de aanslag, toen de gearresteerde verdachten van de uitvoering daarvan nog slechts contact mochten hebben met hun advocaten.

Muhammed S. lijkt in zijn bericht volgens justitie te ‘spreken’ over zijn advocaat Leon van Kleef die volgens hem kennelijk informatie over het onderzoek verzamelt en die voor de organisatie interpreteert.

Letterlijk luidt het bericht: ‘Broer, Leon zegt het lijkt er duidelijk op dat de politie dit heeft laten gebeuren! Maar ze houden nog alles achter! (..) Ze hebben een grote kans op een veroordeling zoals hij het nu al ziet 12 tot 15 jaar mist er meer kan worden gelinkt aan hun aan de hand van de wapens en auto’s peilbakens enzo! Het is nu nog allemaal onduidelijk maar het lijkt erop alsof politie al tijdje bezig is! Als hij meer info ergens los kan trekken dan meld hij mij direct! Hermano heeft een telefoon laten droppen bij hem maar geen oplader zegt hij.’

Beperkingen

Een van de officieren van justitie noemde het bericht woensdagmiddag op weer een inleidende zitting relevant. “Omdat er blijkbaar door Leon zes dagen na de poging tot liquidatie, terwijl de aangehouden verdachten in beperkingen zaten, informatie wordt verstrekt aan Muhammed S.”

De informatie is volgens het Openbaar Ministerie ‘blijkbaar ook relevant voor Richard R., Issam B. en Naoufal F.’

De officier: “Wij hebben op eerdere zittingen uiteengezet dat F., later veroordeeld in deze strafzaak, en ook S. onderdeel uitmaken van het criminele samenwerkingsverband van R. Wat ons betreft kan dit bericht niet anders worden geduid dan een verslag van S. aan de criminele organisatie over de reeds beschikbare belastende onderzoeksinformatie, die blijkbaar in een zeer vroeg stadium bekend is bij Leon, en snel binnen de criminele organisatie moet worden verspreid.”

Gedropte telefoon

En: “Het belang is ook dusdanig groot dat Leon aan S. direct zal laten weten wanneer hij meer informatie over deze strafzaak heeft kunnen ‘lostrekken’. Blijkbaar is ook geregeld dat er door R. (‘Hermano’) een telefoon is gedropt.” Volgens justitie was het kennelijk belangrijk dat de informatie ‘zo snel mogelijk de organisatie zou bereiken’. “Zeer voorstelbaar is dat deze interesse voortkomt uit betrokkenheid bij de voorbereiding, bespreking of beraming van deze poging tot liquidatie op Peter R.”

Ook een flinke reeks andere versleutelde berichten tussen Richard R. en Issam B. gaan naar de inschatting van justitie over het leveren van een versleutelde PGP-telefoon (Pretty Good Privacy) aan de advocaat van een van de schutters van de aanslag op Peter R. de Vries.

Blackberry

De officier: “Opnieuw is hier de leidinggevende rol van Richard R. binnen de organisatie duidelijk zichtbaar. Wanneer dit niet helemaal goed verloopt, trekt hij de levering van de PGP-telefoon en het contact met de advocaat naar zich toe, omdat het kennelijk zeer belangrijk voor hem is.”

‘Rico de Chileen’ wil via die Blackberry volgens justitie kennelijk ‘sturing geven en/of informatie over deze strafzaak inwinnen’. Dat doe je volgens justitie alleen als je ‘direct of indirect betrokken bent bij de strafzaak’.

De aanklagers benadrukken dat in dit onderzoek al vaker ‘gebleken is’ dat vanuit de criminele organisatie ‘advocaten worden geregeld en betaald’ en dat ‘andere zaken met advocaten worden geregeld voor leden die vast komen te zitten’.

“Blijkbaar is het belangrijk dat de advocaten in het onderzoek naar de aanslag op Peter R. door de organisatie van Riquelme worden betaald. Dat is opnieuw een handeling die wat ons betreft enkel verklaard kan worden door betrokkenheid van leden van de criminele organisatie bij deze poging tot liquidatie.”

Insinuaties

Advocaat Leon van Kleef is kwaad om de nieuwe insinuaties van het Openbaar Ministerie dat hij als advocaat buiten zijn boekje is gegaan.

“Vanuit het Openbaar Ministerie is een gecoördineerde actie gaande met als doel raadslieden van een bepaald kantoor in deze zaak en de zaak Marengo (tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten) in een kwaad daglicht te plaatsen.”

Honden

Van Kleef ziet weinig meer dan ‘een vaag bericht van een derde dat via-via-via terechtkomt op het account van cliënt Richard R. “En vervolgens laat het Openbaar Ministerie daar een interpretatie op los waarvan de honden geen brood lusten. Vervolgens doet het Openbaar Ministerie niets.”

Ergo: het is weer een actie voor de bühne, bestemd voor de media achter in de rechtszaal van de zwaarbeveiligde rechtbank in Osdorp.