OM ziet veel bewijs dat Taghi’s neef de moord op Derk Wiersum voorbereidde

Aan de Imstenrade in Buitenveldert werd advocaat Derk Wiersum doodgeschoten. Wiersum stond kroongetuige Nabil B. bij in het liquidatieproces Marengo rond het criminele kopstuk Ridouan Taghi. Beeld ANP

Jaouad F. is de oudste zoon van een van de zussen van Ridouan Taghi. De recherche beschouwt hem als moordmakelaar van de groepering. Hij zou onder anderen de nog voortvluchtige Sezer B. hebben aangestuurd bij het voorbereiden van de moord op zowel de broer van Nabil B. als zijn advocaat Derk Wiersum. Nabil B. is de kroongetuige in het proces tegen Taghi.

Observaties

In ‘metadata’ van de ontmantelde servers van berichtenversleutelaar Sky ECC zien de officieren van justitie nu een berg bewijs dat Jaouad F., Sezer B. en enkele andere verdachten de moord op Wiersum twee maanden zéér intensief voorbereidden. Uit die metadata zijn de bewegingen van communicatietoestellen op te maken, en wanneer die contact hadden.

De inhoud van de berichten wordt nog onderzocht. Dat is een van de redenen dat het proces tegen de grote groep, verdacht van het stelen van bij moorden gebruikte auto’s en het voorbereiden van de moord op Wiersum, nog lang zal slepen.

Vooral Sezer B. zou in de zomer van 2019 héél vaak vanuit zijn woonplaats Utrecht naar Amsterdam zijn gereden om daar eerst het kantoor van Wiersum in Amsterdam-Zuid te observeren, en vervolgens diens woning in Buitenveldert.

Jaouad F. en Sezer B. stonden volgens het Openbaar Ministerie in nauw contact met Anouar Taghi – een andere neef van Ridouan Taghi – en diens vermoede criminele organisatie, die moorden voorbereidde en voor observatie en vluchten auto’s stal.

Sky-accounts

Justitie beschikt over belangrijke Sky-accounts die aan de verdachten worden gelinkt, waaronder ook een account dat binnen de groep zou hebben gerouleerd. De hoofdverdachten zijn volgens justitie in mei en juni begonnen met de voorbereidingen van de moord op Wiersum, waarvoor ‘hitters’ (huurmoordenaars) Giërmo B. en Moreno B. inmiddels zijn veroordeeld tot elk 30 jaar cel. Jaouad F. en Sezer B. schaften begin mei de versleutelde accounts aan voor hun onderlinge communicatie en voor contact met Giërmo B.

In juni huurde Anouar Taghi de garagebox in Utrecht waarin de gestolen auto’s voor de observaties werden gestald. Vanaf 16 juli 2019 reisde Sezer B. vier opeenvolgende dagen van Utrecht naar Amsterdam, waar hij dan langdurig rondhing in de buurt van Wiersums kantoor. Hij communiceerde steeds naar het toestel dat Jaouad F. volgens justitie in gebruik had, én met toestellen van medeverdachten. Ook op 26 en 31 juli en 1 en 2 augustus zou Sezer B. naar Wiersums kantoor zijn gereden.

Privéadres gezocht

Op 3 augustus zou hij in een Utrechts internetcafé in de Kamer van Koophandel hebben gezocht op Wiersums privéadres. Daarna lijkt hij meteen weer intensief te hebben gecommuniceerd met Jaouad F. Vervolgens begonnen Sezer B. én enkele medeverdachten vanaf 5 augustus in plaats van Wiersums kantoor diens woning te observeren.

Justitie vindt het opvallend dat Sezer B. en Anouar Taghi na de eerste voorverkenning bij Wiersums huis op 5 augustus naar Breda reden en daar lang verbleven. Mogelijk hadden ze daar toen uitvoerig overleg met de in Breda woonachtige Jaouad F.

Op of rond 30 augustus zou de groep ‘spotters’ rond Sezer B. de uitvoering van de liquidatie hebben overgedragen aan Giërmo B. en Moreno B., waarna ook zij het huis van Wiersum en zijn gezin veelvuldig observeerden en de advocaat uiteindelijk op 18 september doodschoten toen hij vanaf huis naar zijn werk vertrok.