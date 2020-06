OM ziet meer bewijs voor moord advocaat Derk Wiersum in verdachte gesprekken

Een verdachte wordt woensdagmorgen aangevoerd bij 'de bunker' van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Beeld ANP

Zo zien de officieren van justitie het beeld bevestigd dat het de bedoeling was Wiersum al eerder dood te schieten, bijvoorbeeld op 9, 11 of 16 september. De advocaat van kroongetuige Nabil B. werd vermoord op 18 september 2019 in Amsterdam-Buitenveldert.

‘Ze gingen niet voetballen’

Zijn vriendin stuurde Giërmo B. in de late avond van 8 september een berichtje: ‘be safe’ en ‘zoals je weggaat, zo kom je terug’. De volgende ochtend sturen de vriendinnen elkaar even na half elf berichtjes waarin ze schrijven dat ‘ze goed zijn’ en dat ‘Meno bij z’n ma is’ (die in Amsterdam woont, Moreno zelf woonde in Rotterdam). ‘Ze gingen niet voetballen en het is verzet naar morgen’.

De aanklagers beschouwen die laatste mededeling als ‘versluierende taal’ over het toen afgelaste moordplan. Justitie vermoedt dat Moreno B. de schutter is die Wiersum doodde.

Contact gezocht

In een Volkswagen Transporter en een eveneens gestolen Opel Combo zouden de beide mannen Wiersum meermaals hebben geobserveerd. Moreno B. zou vijf keer contact hebben gezocht met Wiersum, waarna die hem op 11 september vanuit het buitenland zijn visitekaartje sms’te.

De recherche plaatste heimelijk afluisterapparatuur in de auto van Moreno M. en zijn vriendin, nadat Giërmo B. al was gearresteerd omdat hij al snel was te linken aan de Opel Combo waarin de schutter na de moord was gevlucht.

‘Met die tory met z’n tweeën’

Op 15 januari zat de vriendin van Giërmo B. in de auto met een neef van haar geliefde. Toen zou ze gezegd hebben dat ‘ze’ (volgens justitie Giërmo B. en Moreno B.) ‘met die tory met zijn tweeën waren’, dat het kenteken gestolen was, dat het dom is als je in die auto blijft rondrijden (zoals Giërmo B. na de moord deed), dat hij op Schiphol was aangehouden en dat ‘die wagen niet eens was schoongemaakt’. De vriendin zegt dat Moreno telkens ‘moet kotsen’ als het op televisie over de moord op de advocaat gaat.

Giërmo en Moreno hadden volgens justitie ‘een innige band’ en noemden elkaar ‘brother for life’.

De bloemenzee bij het kantoor van de vermoorde Wiersum in september. Beeld ANP

Veel geld

De aanklagers vinden het verdacht dat Giërmo B. na de moord op Wiersum ineens veel geld had. Hij gaf zijn kinderen elk 500 euro, kocht een auto die hij al huurde en boekte kort na inbeslagname van de Opel Combo een reis naar Suriname, waar hij percelen wilde kopen en onroerend goed wilde aanschaffen.

Opvallen zijn volgens justitie ook de gewiste (maar weer leesbaar gemaakte) Whatsapp-berichten waarin hij het lijkt te hebben over het regelen van wapens en het identificeren van het juiste doelwit.

Bovendien ‘sprak’ Giërmo B. over een rituele wassing, waarin justitie een aanwijzing ziet dat hij ‘zich wilde reinigen na een heftige gebeurtenis’.

De nieuwe advocaat Jacques Taekema van Giërmo B. benadrukte dat zijn cliënt wel in de Opel Combo heeft gereden, maar dat veel anderen dat ook deden, ook omdat het ‘geen eerlijke auto was’. Dat hij in de auto zat op de dag van de moord, is volgens de raadsman niet te bewijzen.

Complottheorie

Giërmo B. ontkent stellig de telefoon te hebben gebruikt die justitie aan hem linkt. Zelf noemt B. het ‘een complottheorie’ dat hij die telefoon gebruikte die zo verdacht bewoog en communiceerde.

Advocaat Job Knoester van Moreno B. vroeg de rechtbank opnieuw de zaak aan een andere rechtbank over te dragen omdat de Amsterdamse rechtbank ‘niet volledig onbevangen’ zou kunnen oordelen omdat Wiersum advocaat was in Amsterdam.

De rechtbank besloot dat de verdachten in de cel moeten blijven.

Op 21 sept is er weer een inleidende zitting, op Schiphol.