OM: Zesde verdachte moord Peter R. de Vries regelde vluchtauto en wapens

Royce de Vries en zijn zus Kelly de Vries in de zittingszaal voorafgaand aan de pro-formazitting in de strafzaken Iraklia en Hendon, over de dood van Peter R. de Vries. Beeld Eva Plevier / ANP

DNA van de Pool Konrad W. zat op zowel het omgebouwde alarmpistool, waarmee De Vries is doodgeschoten, als op de pistoolmitrailleur, die kort na de moord eveneens in de vluchtauto is gevonden. Konrad W. was na de moord naar Polen vertrokken, maar werd daar in september 2022 aangehouden en overgeleverd aan Nederland. Hij verscheen vrijdag voor het eerst in de rechtszaal, op weer een inleidende zitting in het proces waarin inmiddels zes verdachten terechtstaan.

Voor het eerst werd de zaak Iraklia, tegen de vermoede schutter Delano G. (23) en chauffeur en helper Kamil E. (36), gezamenlijk behandeld met de zaak Hendon, tegen vier anderen die worden verdacht van betrokkenheid. Dat zijn behalve Konrad W. de Pool Krystian M. (27), die de uitvoerders zou hebben aangestuurd, en Erickson O., (28) en Gerower M. (26), die de moord mede zouden hebben voorbereid en ervan worden beschuldigd de zwaargewonde De Vries te hebben gefilmd. Die beelden zouden ze vervolgens op sociale media hebben geplaatst.

Zwijgrecht

Konrad W., ‘Kale’, met tatoeages in nek en gezicht, heeft zich tot nu toe op zijn zwijgrecht beroepen. Dat hield hij ook vrijdag vol.

Hij was er volgens Justitie, blijkens door hem verstuurde berichten, van op de hoogte dat midden in Amsterdam met een vuurwapen zonder demper zou worden geschoten – daarover uitte hij zijn zorgen. Hij zou de vuurwapens mee hebben opgehaald uit de ‘stash’ (opslagplaats) in Alphen aan den Rijn. Ook zou hij de ‘koud gezette’ gestolen Renault Kadjar mee hebben opgehaald en naar Rotterdam hebben gebracht, waarvandaan Kamil E. die op 6 juli naar Amsterdam zou rijden. In de auto zat DNA van Konrad W. op een drankblikje, de verpakking van een croissant en een mondkapje.

Rond de woning van Konrad W. in Rotterdam-Zuid zouden belangrijke verdachten zich hebben verzameld voorafgaand aan de aanslag op De Vries. Dat maakt het onderzoeksteam onder meer op uit registraties van door hen gebruikte telefoons.

Niet in de auto

Konrad W. zou de Google Pixel-smartphone uiteindelijk aan Kamil E. hebben gegeven, waarna die voorafgaand en na de moord, net zoals Delano G. vanuit de vluchtauto, met Krystian M. zou hebben gecommuniceerd over de uitvoering van de aanslag.

Konrad W. kan rond de moord zelf niet in de vluchtauto hebben gezeten, zoals Kamil E. suggereert, maakt Justitie op uit het dossier.

Aangezien onderzoek Hendon naar mogelijke andere betrokkenen bij de moord op De Vries nog doorloopt, is nog onduidelijk wanneer de zaak inhoudelijk kan worden behandeld. In april hoopt het onderzoeksteam het dossier af te hebben. Daarna kunnen de advocaten om nader onderzoek vragen op een zogeheten ‘regiezitting’.

