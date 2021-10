OM wil zaak Taghi niet afsplitsen van Marengo-proces

Beeld ANP

Tijdens de laatste zittingsdag in het liquidatieproces Marengo vroeg Weski de rechtbank om de zaak tegen Taghi af te splitsen. Weski zei dat het verzoek ‘nadrukkelijk’ afkomstig was van haar cliënt en dat dit verzoek in het belang is van de rust van het proces. Weski stelde dat is er in de zaak ‘disproportioneel’ veel aandacht voor Taghi. “Als de zaak van Taghi wordt afgesplitst, kunnen we in het huidige proces terugkeren tot de kern en krijgen de medeverdachten en hun belangen voldoende aandacht,” zei Weski.

Het OM is het daar niet mee eens. Omdat kroongetuige Nabil B. niet alleen belastende verklaringen heeft afgelegd over Taghi, maar ook over medeverdachten, is het vanwege ‘proceseconomische overwegingen van belang’ dat alle verhoren gelijktijdig plaatsvinden. “De zaken tegen Taghi en zijn medeverdachten zijn daarmee zozeer verweven dat een goede rechtsbedeling met zich brengt dat de zaken gelijktijdig dienen te worden behandeld. Dat belang weegt zwaarder dan eventueel persoonlijk belang aan de zijde van Taghi bij het niet gelijktijdig behandelen van zijn zaak,” aldus het OM. Dat ook de kroongetuige nog vaker verhoord zou moeten worden, ziet het OM niet zitten vanwege de ‘extra belasting’ voor de kroongetuige.

Dat het Marengo-proces zonder Taghi ook minder aandacht vanuit de media zou krijgen (en dus rustiger kan verder gaan) is volgens het OM niet zo. “Het OM ziet dat anders: de media-aandacht bestaat niet alleen voor de persoon van verdachte Taghi, maar ook ten aanzien van de kroongetuige. Als Nabil B. in twee verschillende strafzaken zou moeten verschijnen en verklaren, zou dat alleen maar tot nog meer media-aandacht leiden.”

Het Marengo-proces wordt woensdag 13 oktober hervat.

