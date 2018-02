OM wil vader Insiya terug op lijst Interpol

Interpol heeft een internationaal arrestatiebevel tegen vader Shehzad H. eerder deze maand ingetrokken nadat hij er zijn beklag over had gedaan. "Daar leggen wij ons niet bij neer," bevestigt een woordvoerder berichtgeving van De Telegraaf.



De inmiddels driejarige Insiya werd eind september 2016 door haar vader meegenomen naar India. Hij en moeder Nadia Rashid, die in Nederland woont, zijn sindsdien verwikkeld in een complexe juridische strijd over de voogdij.



Familiekwestie

H. wordt in Nederland verdacht van ontvoering, maar de klachtencommissie van Interpol oordeelde dat sprake is van een "familiekwestie". Volgens het OM heeft de commissie "miskend dat deze zaak niet gaat over een kwestie van ouderlijk gezag, maar dat het gaat om een gewelddadige ontvoering."



Welke mogelijkheden justitie nog heeft, kan de woordvoerder niet vertellen. In november vorig jaar heeft het OM zijn bezwaren al overgebracht aan de commissie, zonder succes dus.



Eerder deze maand besloot het Hof dat de Nederland niet bevoegd is een uitspraak te doen over de terugkeer van de ontvoerde peuter Insiya.



