OM wil Noffel twintig jaar de cel in hebben

Uit alles blijkt volgens de officieren van justitie dat F. 'de eerst verantwoordelijke was' voor de aanslag, die het doelwit ondanks vele schotwonden overleefde door zich zwaargewond vanuit zijn auto in het water te laten glijden. De strafeis voor F. is gelijk aan de straffen die de twee schutters al kregen.



Volgens justitie past de aanslag 'voor honderd procent' in het beeld dat criminelen via afgeschermde communicatie vanuit het buitenland moordaanslagen aansturen. De achtergrond van de 'maffiapraktijken pur sang' is dat Nederland 'overspoeld wordt door cocaïne'.



Het kan volgens de aanklagers niet anders of Naoufal F. was de man met codenamen als 'Buik', 'Tijger', Tito' en 'Exi-tiba' (ex-tbs) die via versleutelde PGP-smartphones (Pretty Good Privacy) de uitvoerders van de aanslag aanjoeg. Via het aan F. gekoppelde emailadres beginnend met cwx werden zij vooraf min of meer gecoacht en na de mislukking in niet mis te verstane woorden tot de orde geroepen.

Hij eist opheldering van 'kkkhoertje' en een lange reeks andere onaardige kwalificaties