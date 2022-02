OM wil kleine straffen voor jonge drugskoeriers die leverden aan ‘ondernemers, makelaars en accountants’

Beeld Getty Images/EyeEm

De groep was 24 uur per etmaal beschikbaar voor die detailhandel in drugs, die ze leverden aan ‘ondernemers, makelaars, expats en accountants’. Via de zogeheten ‘werktelefoon’ kwamen in 2018 en 2019 ongeveer achthonderd nummers in beeld van mogelijke afnemers die stonden opgeslagen onder namen zoals ‘Tonny Prinsengracht’ of ‘Jordaan klant’.

De klanten bestelden drugs onder de vaste codetermen ‘haribo’ of ‘erekies’ (xtc), ‘c’ of ‘sos’ (cocaïne) of ‘mentos’ (mdma).

Hoofdverdachte Imad L. (22) kreeg eerder vier jaar cel, waarvan een deel voorwaardelijk, voor het leiden van de criminele organisatie en het mishandelen van koerier Mirwijs S. (nu 22 jaar). Hij bestuurde in september 2018 een gehuurde Audi A6-­limousine die wegreed bij een controle nabij de Duitse grens, waarna een vriend een schoudertasje dumpte. Daarin zat een pistoolmitrailleur dat daags tevoren bleek te zijn gebruikt bij een schietpartij in de Tidorestraat in de Indische Buurt in Amsterdam.

Via aangetroffen telefoons kwam L.’s drugshandel in beeld, ook via de nu berechte koeriers Mirwijs S., Amier S. (21) en Wassim el H. (23). Zij koerierden volgens justitie opeenvolgend intensief. Bij Wassim el H. werd een grote ‘handelsvoorraad’ gevonden tijdens een inval in het huis van zijn oom waar hij woonde. Daar lagen ook weegschalen en verpakkingsmateriaal.

De verdachten hebben gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. Jaren na hun arrestatie gaat het met twee van hen stukken beter. Mirwijs S. is op weg vrachtwagenchauffeur te worden, Wassim el H. hoopt een muziekstudio voor rappers op te zetten.

Beschieting en drugszaak

Amier S. leek ook goed op weg met het wegwerken van schulden en het volgen van een opleiding tot organisator van feesten en festivals, maar hij kreeg in september 2021 nog anderhalf jaar cel voor het met een kalasjnikov beschieten van een huis aan de Vechtstraat in de Rivierenbuurt, samen met een vriend.

Momenteel zit S. in de cel in afwachting van zijn overlevering aan België voor een grote drugszaak waarin hij wordt gezien als ‘uithaler’ van cocaïne uit de haven van Antwerpen in 2020. Een rechter: “Het klinkt eerlijk gezegd een beetje als het bekende patroon: eerst straatdealen en dan als uithaler werken voor een grote organisatie.”

Amier S. benadrukte dat hij inmiddels heel goed inziet dat de weg naar snel geld doodloopt.

Klanten ontboden

Politie en justitie hebben volgens de aanklager meerdere klanten ontboden op politiebureaus om ze in ‘indringende gesprekken’ op het hart te drukken dat ‘de wereld achter de drugshandel kei- en keihard is en ze geen vuiler handen moeten maken’.

De advocaten vroegen de rechtbank voornamelijk (nog) milder te zijn dan justitie vordert. De rechtbank doet op 4 maart uitspraak. Een vierde koerier, Jamal M., komt later apart voor de rechter.