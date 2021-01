OM wil forse straffen voor drillrappers die rivaal Grootfaam doodstaken

Rechtbanktekening van verdachten Alexio F. (tweede van rechts) en Yamanney A. (links) voor de rechtbank. Beeld ANP

Officier van justitie Jacorieke van der Meij gaat uit van ‘doodslag in vereniging’ omdat ze Grootfaam samen ‘op een gruwelijke manier van het leven hebben beroofd’.

Een jongen van 18 is ‘door onbesuisd optreden’ onder de ogen van spelende kinderen ‘uit het leven gerukt. Uit de beelden van bewakingscamera’s en door verklaringen van getuigen kon ze in haar visie ‘nauwkeurig vaststellen wie met welk wapen welke handeling verrichtte’.

Meteen toen Jay-Ronne Grootfaam met vier vrienden uit de lift van Florijn kwam en drillraprivalen Alexio F. en Yammaney A. de hal in zag lopen, trok hij zijn kapmes. Yammaney had ook een kapmes, Alexio een klein mes.

Machetes

Buiten sloegen Grootfaam en Yammaney A. met machetes naar elkaar. Alexio F. stak Grootfaam in zijn nek, hetgeen hem fataal zou worden.

De drillrapformaties van Grootfaam (FOG uit Venserpolder, Fully Op Gevaar) en de verdachten (KSB uit de K-buurt, Kikkestein Bende) hadden al tijden een vete.

In september 2018 waren op de Agatha Christiesingel in Venserpolder twee leden van KSB neergestoken, volgens getuigen door leden van FOG. Volgens sommige getuigen was de moord op Grootfaam een vergeldingsactie, al gaat justitie uit van een toevallige ontmoeting.

Dieptepunt

Ook na de moord op Grootfaam zijn de bedreigingen en steekpartijen over en weer doorgegaan, met het op 4 januari in rug, handen, hoofd en nek steken van Grootfaams jongere broer als recentste dieptepunt.

Hoewel Alexio F. volgens justitie de fatale steek toebracht aan Grootfaam, zijn de verdachten allebei voor diens dood verantwoordelijk doordat ze samen deelnamen aan de steekpartij en het ‘min of meer toevallig was wie de dood veroorzaakte’. Ook Yammaney A. heeft zich na F.’s steek volgens Van der Meij ‘niet gedistantieerd’ en bleef uithalen naar Grootfaam. Hun rollen zijn ‘inwisselbaar’.

Geen noodweer

Van noodweer was volgens Van der Meij geen sprake. Hoewel de deskundigen van het Pieter Baan Centrum adviseren de zwakbegaafde verdachten als jeugdigen te berechten, wat in het ‘adolescentenstrafrecht’ kan, wil Van der Meij dat ze als volwassenen worden bestraft.

Advocaten Susan Koster (Alexio F.) en Gerald Roethof (Yamanney A.) houden vrijdag hun pleidooien.