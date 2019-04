OM wil boete voor frauderende juweliersketen

Tegen de handelaar eiste het OM voor de rechtbank in Amsterdam een celstraf van vijftien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk. De handelaar heeft in 2011 voor 2 miljoen euro aan dure horloges bij de keten gekocht en heeft die waarschijnlijk aan criminelen doorgespeeld, stelde het OM.



Uit onderzoek blijkt dat de handelaar de horloges grotendeels contant betaalde op het hoofdkantoor van de juwelier in Diemen. De herkomst van dat geld is niet te achterhalen en de kopers van de horloges evenmin.



Patsercultuur

De kostbare klokjes zijn erg populair in het criminele milieu, aldus de officier van justitie. "Als criminelen niet traceerbaar dergelijke horloges kunnen kopen, wordt een patsercultuur in stand gehouden.'' Ook gebruiken criminelen de horloges volgens het OM steeds vaker als onderpand.



De juwelier en handelaar hebben volgens het OM valsheid in geschrifte en belastingfraude gepleegd. Ook heeft de juweliersketen geen melding gedaan van de omstreden betaling en daarmee de wet overtreden die witwassen moet voorkomen (Wwft), aldus het OM.



Lees ook: Waarom staat juwelier Schaap en Citroen voor de rechter?