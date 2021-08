OM wil 8 tot 10 jaar cel voor beschieten huis in Vechtstraat

Burgemeester Halsema kwam de dag na de schietpartijen naar de Vechtstraat en stelde cameratoezicht in. Beeld Hanneloes Pen

Volgens de officier van justitie schoot Damian L. (22) of Amier S. (21) liefst 21 kogels op de woning af met de kalasjnikov. Daarvan gingen er acht door de ruit waarachter Justin Z. en een bij hem logerende vriend lagen. Justin Z. werd door een afgeketst kogelfragment in zijn kuit geraakt.

Damian L. zou het aanvalsgeweer in de achterbak hebben gelegd van de uit Rotterdam gestolen Renault Mégane, die de mannen achterlieten in de Uithoornstraat. Denver B. (21) bestuurde de Opel waarin de drie vervolgens uit de Rivierenbuurt vluchtten. In de visie van justitie hebben de drie verdachten zodanig samengewerkt dat sprake is van ‘medeplegen’: ze zijn allemaal verantwoordelijk voor ‘de poging tot moord’ op de drie personen in het huis.

“Lichtzinnig gebruik van vuurwapens is in Amsterdam een serieus probleem, dat niet in ernst lijkt af te nemen,” zei de aanklager donderdag tijdens de behandeling van de zaak. Hij wees erop dat de dag voor de schietpartij in diezelfde Vechtstraat rapper Bigidagoe al was neergeschoten. “Dit was het tweede schietincident in die straat op die dag. Het had veel slechter kunnen aflopen, bijvoorbeeld als een van de mannen van de bank was opgestaan na de eerste knallen.”

Sommige kogels vlogen dwars door het huis, eentje belandde in het tuinhuisje. De moeder van Justin Z. zat tijdens de schietpartij op het toilet.

Camerabeelden

Het strafdossier bevat volop technische bewijzen van de betrokkenheid van de mannen, waaronder (dna-)sporen in de Renault Mégane, op handschoenen en kleding. Die gestolen Renault werd al met een camera en peilbaken in de gaten gehouden door de recherche sinds die in Amsterdam-Noord was aangetroffen. De verdachten zijn op de camerabeelden te zien.

Denver B. heeft als enige een uitgebreide verklaring afgelegd over de bewuste nacht – reden waarom hij nu doodsbang is voor wraak en duidelijk nerveus in de verdachtenbank zit. Hij zegt ‘als driver’ te zijn geworven door Damian L., die hij kende uit de tijd dat ze samen in een jeugdinrichting woonden. Hij zegt niet te hebben geweten dat er geschoten zou worden (‘ik dacht gewoon iets met drugs’).

Volgens de officier van justitie lijkt het er aan de hand van getuigenissen op dat Damian L. heeft geschoten, waarna Amier S. zijn vest heeft uitgetrokken en over het wapen heeft gelegd, dat L. vervolgens achterin de Renault legde.

Amier S. ‘lijkt de meest aansturende rol te hebben gespeeld’. Volgens Denver B. had S. ‘iets goed te maken’ omdat hij een andere zaak ‘had verpest’. Door de beschieting te regelen zou hij zijn schuld hebben vereffend. Zelf zegt Amier S. dat hij niet heeft geschoten, en zwijgt hij verder vooral. Damien L. erkende tijdens de zitting dat hij in de Renault heeft gereden. Maar hij zegt die alleen naar de Rivierenbuurt te hebben gebracht, waarna hij (al vóór het schieten) zou zijn opgepikt door iemand wiens naam hij niet wil noemen.

Alle drie de verdachten hebben al een strafblad, Damian L. en Amier S. voor drugshandel, Denver B. voor huiselijk geweld. Waarom het huis is beschoten, is volgens de aanklager ‘niet duidelijk geworden uit het onderzoek’. Boven de beschoten woning woont crimineel Jermaine M., die ervan is beschuldigd rapper Bigidagoe de dag voor de beschieting van de woning van diens onderburen te hebben neergeschoten. M. zit inmiddels vast voor betrokkenheid bij ander grof geweld, waaronder een liquidatie.

De advocaten houden donderdagmiddag hun pleidooien.