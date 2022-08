OM wil 3,5 jaar voor Omar Z. (22), die vooral islamitische meisjes afperste met naaktfoto's

‘Horrorfilm’

Zes van de slachtoffers vorderen schadevergoedingen. Via hun advocaat of schriftelijke verklaringen benadrukten ze hoe eenzaam ze leefden, in onzekerheid en met enorme stress die grote psychische gevolgen had. Ze zeggen last te hebben van slaapproblemen en herbelevingen. Ze waren volkomen in de greep van schaamte en wanhoop en leefden in de diepe angst door hun familie verstoten te worden. In een brief aan de rechtbank schreef een jong slachtoffer dat ‘haar leven van de ene op de andere dag is veranderd in een horrorfilm die door de verdachte werd geregisseerd’.