OM wil 20 jaar voor voortvluchtige Gerel Palm

Het onderzoek van de recherche naar de schietpartij in Noordeloos. Beeld AD/Peter Koster

Het moet vanuit het oogpunt van de dader een perfect moordplan hebben geleken. Twee criminelen een klus beloven, zorgen dat ze ongewapend bij je instappen in een gestolen auto en ze dan aan de rand van een weiland uit het niets doodschieten met een semiautomatisch pistool.

Zo ging het ook. Bijna. Maar allebei de slachtoffers, toen 28 en 35, overleefden met onwaarschijnlijk veel geluk.

Drugscircuit

Eduardo P. kende Palm al een tijd als ‘Brada’, uit het uitgaansleven en het drugscircuit waarin hij actief was (geweest). Hij dacht goed met hem bevriend te zijn, ook omdat hij geregeld bij hem thuis kwam en mee at als Palms moeder had gekookt.

Hij was naar eigen zeggen uit de drugswereld gestapt, maar ging toch in op Palms aanbod lucratieve klussen voor hem te doen, om zijn grote schulden te kunnen afbetalen.

Zelf dacht hij aan een ripdeal (drugsdiefstal) of het halen van cocaïne uit een container. Samen met zijn vriend Shernon ‘Tino’ B. kwam hij in een aan hem geleverde Seat steeds opdraven als Palm hem naar de regio Utrecht had laten komen via de versleutelde Blackberry die hij van Palm had gekregen.

Ongewapend

In de avond van 10 december 2016 stapten ze in Utrecht over in de sportieve gestolen Audi A6 waarin Palm reed. Hun telefoons moesten ze in de Seat achterlaten, Palm controleerde dat ze ongewapend waren. Ze hadden bivakmutsen en handschoenen bij zich voor de criminele klus waarvan ze naar eigen zeggen nog niet wisten wat die zou inhouden.

Gerel Palm Beeld Politie

Langs de N214 bij Noordeloos stapten ze uit. Uit het niets trok Palm zijn machinepistool uit zijn broekband en schoot Eduardo P. in zijn gezicht, en later ook in zijn schouder en romp.

‘Tino’ B., die het weiland in rende en in een sloot sprong, schoot hij zes kogels in zijn rug, schouder en heup, waardoor zijn been deels los kwam.

Hoewel zwaargewond, wisten de beide mannen zich voor dood te houden, waarna Palm vertrok en weer naar Suriname vluchtte, waar de op Curaçao geboren crimineel vaak verblijft.

Hij werd daar in maart 2017 gearresteerd, maar ontsnapte na 12 dagen uit de gevangenis.

Profielfoto dochtertje

Allebei de slachtoffers herkenden Palm van foto’s, een agent herkende zijn signalement, zijn telefooncontacten waren veelal met naaste familieleden en de profielfoto die hij voor zijn versleutelde berichtenverkeer gebruikte was van Palms dochtertje.

Ook volgens zijn vriendin uit Nieuwegein was Palm vier dagen voor de dubbele moordpoging onverwacht uit Suriname gekomen, waarna hij 13 december via Brazilië weer naar Paramaribo terugvloog.

Eduardo P., die als enige naar de rechtbank was gekomen, noemde de beschieting van Palm ‘een totale surprise’. Hij zegt niet te weten waarom hij dood moest. Misschien vanwege een oude ripdeal waarbij hij met vrienden voor twee ton aan cocaïne had gestolen van ‘poppetjes van Dino Soerel’ (de inmiddels voor liquidatieopdrachten tot levenslang veroordeelde Amsterdamse crimineel).

De gespannen Eduardo P. vertelde de rechtbank hoe hij ‘voor dood was achtergelaten’ en door de schietpartij in coma raakte, zijn rechteroog en milt is verloren en leidde aan depressies en paranoia – juist ook omdat hij Palm als een vriend beschouwde. Hij moest onderduiken, weg van zijn kinderen.

Schadevergoeding

Hij vraagt 100.000 euro schadevergoeding, maar die vordering is volgens de officier van justitie niet toewijsbaar omdat de verdachte niet in staat is geweest deugdelijk op die claim te reageren.

Voor de gouden tip die naar Palm leidt, heeft justitie 30.000 euro uitgeloofd. Hij heeft een indrukwekkend strafblad, waarop onder meer een straf van 9 jaar staat voor doodslag. Hij wordt ook verdacht van het doodschieten van spyshopmedewerker Ronald Bakker op 9 september 2015 in Huizen, volgens justitie in opdracht van Ridouan Taghi.

In Amsterdam zou hij in een nacht in april 2010 met een andere beruchte crimineel geprobeerd hebben twee mannen dood te schieten in een auto bij het Waterlooplein. Hij kwam toen niet voor de rechter bij gebrek aan bewijs.