OM wil 10 jaar voor Najim el A. om bezit wapenarsenaal en plannen voor liquidatie(s)

Vrienden en buurtbewoners hielden 30 mei 2021 een stille tocht voor de vermoorde 27-jarige Ayla Mintjes. De politie trof één van de daders aan samen met Najim el A., op een zolderberging met wapentuig. Beeld ANP

Najim el A. was volgens de officieren van justitie ‘een onmisbare schakel’ in voorbereidingen voor ‘ontwrichtend geweld’ en hij nam grote risico’s met het bezit van ‘een compleet wapenarsenaal’, inclusief explosieven.

Schijn tegen

De verdachte heeft veel schijn tegen. Zijn vingerafdrukken en dna zitten op de partij wapens die op 19 mei 2021 is gevonden in de zolderbergingen bij het appartement van zijn moeder en haar buurvrouw. Op zijn smartphones staan allerlei foto’s en filmpjes van vuurwapens, waarmee hij volgens de recherche ook zelf poseert, ook in één van de zolderbergingen.

Een arrestatieteam trof hem die dag in de bergingen aan met Renato F. (36). Die kreeg in juli 26 jaar cel voor zijn rol bij het per ongeluk doodschieten van Ayla Mintjes op 16 mei 2021, in een poging haar criminele vriend Anis B. te liquideren in Slotervaart. ‘Nato’ F. had brandwonden, die hij – net als zijn mededaders – drie dagen tevoren had opgelopen bij het in brand steken van de vluchtauto.

Ook de twee veroordeelde schutters waren blijkens hun telefoongegevens in de buurt van het appartementencomplex in de Nolensstraat in de dagen rond die moord op Mintjes.

Zo staat het strafdossier van Najim el A. bol van de verbanden met verdachten én slachtoffers van (voorbereidingen tot) moorden die volgens justitie in een vete passen. Hard bewijs dat hij als moordmakelaar aan de basis stond van de moord op Ayla Mintjes en de poging Anis B. dood te schieten, zien de officieren van justitie uiteindelijk onvoldoende. Wel vertonen wapens waarover hij leek te beschikken sterke overeenkomsten met de gebruikte vuurwapens. Ook vond de recherche in een telefoon een soort boodschappenlijstje met spullen die van nut zijn bij het ‘spotten’ (observeren) van doelwitten.

‘Ik ben ff met die apen boven’

In nachtelijke chats met de buurvrouw van zijn moeder leken beiden meer van de schuilplaats en wapenopslag in de zolderbergingen te weten dan ze nu suggereren. (‘Ik ben ff met die apen boven, ff wat regelen, mijn hoofd zit vol met dingen’.) Zo bespreken ze dat ze ‘een cammie’ (een camera) nodig hebben om de boel in de gaten te houden.

El A. heeft een strafblad van 15 bladzijden, maar niet voor het kaliber misdrijven waarvan hij nu wordt verdacht. Hij heeft een mbo-opleiding voltooid, maar nooit lang gewerkt. Dinsdag zat hij de hele dag verongelijkt in de verdachtenbank. Zenuwachtig, geregeld ook boos. Hij beantwoordde wel vragen, maar gaf weinig opheldering.

Beurtelings hielden de rechters hem voor dat het dossier een ander beeld schetst dan dat van El A. als nette jongen die het slachtoffer is van misinterpretaties. Najim el A.: “Ik begrijp dat u dat niet begrijpt, maar ik ben hier niet om een act neer te zetten of zo. Ik vertel het hoe ik ben. Ik sta op ontploffen. U wilt niet weten hoe ik mij voel.”

Wie die aanvalsgeweren, handvuurwapens, handgranaten, blokken springstof, ontstekingsmechanismen, valse kentekenplaten en politieuniformen in die bergingen had gelegd? “Al sla je me dood.” Hoe al die beelden van vuurwapens op zijn iPhones kwamen? “Geen idee.”

Is het niet heel toevallig dat de uitkeringstrekker daags voor de wilde schietpartij in Slotervaart met veel geld poseerde op de zolderverdieping? Ja, puur toeval. Dit was geen bloedgeld, maar geld dat hij deels had gespaard van de uitkering, en de rest was eigendom van een halfbroer. Hij had een peilbaken om iemand mee te volgen, ja, maar het was de bedoeling diegene van zijn Rolex te beroven, niet om een liquidatie te plegen.

Zijn advocaat Jill Leyten verwees in haar pleidooi naar uitspraken in geruchtmakende strafprocessen over voorbereidingen voor moorden. Daarin oordeelden rechters dat heel duidelijk moest zijn wat voor misdrijf werd voorbereid. Moorden, en niet bijvoorbeeld een ontvoering. De vingerafdrukken en het dna van El A. op de wapenpartij maken geen indruk, want daarop zaten ook sporen van anderen. Dat is niet vreemd, want ook blijkens door een vriend van El A. verstrekte Snapchatfimpjes ‘was de boxgang een zoete inval’.

Het dna-onderzoek was in haar visie gebrekkig, zoals ook de herkenningen van wapens op foto’s en filmpjes door een wapendeskundige.

‘Stemmingmakerij, vrijspraak’

“Cliënt is een boef, maar geen moordmakelaar, zoals hem in de schoenen is geschoven,” zei Leyten. Het staat voor haar niet vast dat hij over de wapens etcetera beschikte, laat staan dat hij die daarmee moorden wilde laten plegen. ‘Stemmingmakerij’. Ze wil volledige vrijspraak.

De Amsterdamse rechtbank doet 23 januari uitspraak.