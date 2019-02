OM: 'Vriendschap stelt voor Holleeder niks voor'

Vriendschap blijkt niets voor te stellen en op enige vorm van loyaliteit lijkt de verdachte niet te betrappen

Samen met Dino Soerel en Stanley Hillis vormde hij - nog steeds in de visie van de aanklagers - het beruchte 'driemanschap' dat Endstra een enorm fortuin afperste en liet liquideren.



'De dood als bagage'

Als metafoor voor Holleeders manier van doen hadden de officieren bedacht dat Holleeder 'de dood als bagage met zich mee lijkt te dragen'.



Stempher: "Vriendschap blijkt niets voor te stellen en op enige vorm van loyaliteit lijkt de verdachte niet te betrappen. Puur zijn eigen belang behartigend maakt hij de overstap naar Hillis en Soerel. Het driemanschap is geboren, met als gevolg een lange lijst van kinderen die opgroeien zonder vader, vrouwen wier partner hen is ontnomen en vaders en moeders die hun zoons hebben verloren.



Stempher werkte gedetailleerd uit hoe het trio volgens justitie de miljoenen van Mieremet en Kleppers weduwe Sandra den Hartog inpikte. Holleeder was met die laatste nota bene een liefdesrelatie aangegaan.



Uiteindelijk zouden de drie twee moordcommando's hebben ingezet. 'De groep Amsterdam', waaronder huurmoordenaar Jesse R. en kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros, en 'de groep Alkmaar', gedomineerd door Turkse Nederlanders.



Vele doelwitten

Het driemanschap beraamt dan volgens justitie aanslagen op vele doelwitten, van vastgoedhandelaar Leen Bosnie via Cor van Hout naar Willem Endstra, criminelen August Adjoeba, Atilla Önder, Nedim Imaç en Martin Hilligers, ex-advocaat Evert Hingst, handelaar in hasj en vastgoed Kees Houtman, John Mieremet en de criminele kroegbaas Thomas van der Bijl.



Maar twee van hen leven nog, al ziet ook justitie geen bewijs dat Holleeder met álle moorden te maken had.



Stanley Hillis is in 2011 zelf geliquideerd. 'Moordmakelaar' Ali Akgün van 'het niets ontziende' driemanschas is in 2014 ook vermoord.



Op 28 februari en 1 maart zullen de aanklagers de vijf moorddossiers op Holleeders aanklacht bespreken en verder stilstaan bij 'het leed en verdriet' dat hij zou hebben aangericht.



De op 1 maart te formuleren strafeis ziet iedereen van mijlen aankomen: levenslang.



