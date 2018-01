OM vreest prijskaartje moordonderzoek No Surrender

Het tweetal werd in in oktober 2015 doodgeschoten in een vakantiehuis in Hooge Zwaluwe. In 2016 werd op de plaats delict al een reconstructie gehouden. Die heeft circa 1,2 miljoen euro gekost.



Tijdens een regiezitting in de zaak dinsdag, in het gerechtsgebouw op Schiphol, verzocht advocaat Arthur van der Biezen de rechtbank een zogeheten 3D-reconstructie te gelasten, om helderheid te krijgen over de zeer gewelddadige gang van zaken in de vakantiewoning. Van der Biezen is de raadsman van een van de zes verdachten - vijf Belgen en één Nederlander.



Te duur

Het OM vreest dat een nieuwe reconstructie opnieuw "tonnen" gaat kosten, terwijl het allerminst zeker is of zij het gewenste resultaat zal opleveren. De rechtbank beslist er donderdag over. Wat zich precies in het vakantiehuis heeft afgespeeld, is onduidelijk. Dat het er uitermate wild aan toe is gegaan, staat vast: Dalfour (47) en de Macedoniër Nadzak (34) bezweken aan schotwonden, twee verdachten raakten gewond.



Volgens Van der Biezen kan het bureau Independent Forensic Services (IFS) aan de hand van beschikbare sporen en gegevens diverse scenario's in beeld brengen. Het OM voorziet dat de gevraagde reconstructie slechts nieuwe vragen zal oproepen, waardoor nog meer onderzoek nodig is.



Het OM wil dat de rechtbank deskundigen hoort om de betekenis van de sporen te duiden. In de zaak rond de moord op zakenman Koen Everink verzorgde IFS ook een 3D-presentatie.



Zware veiligheidsmaatregelen

De achtergrond van het geweld in Hooge Zwaluwe is vermoedelijk een 'ripdeal' - een gewelddadige roof van drugs of drugsgeld. In 2016 schortte de rechtbank het voorarrest van de verdachten onder voorwaarden voor onbepaalde tijd op. Twee van hen bleven vastzitten in verband met andere misdrijven.



De eerdere reconstructie was onder meer zo duur vanwege de zware veiligheidsmaatregelen. Er werd destijds een noodverordening afgekondigd in het omliggende gebied.



De rechtbank hoopt de zaak in het laatste kwartaal van dit jaar inhoudelijk te behandelen.