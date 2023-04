OM voorlopig in hoger beroep in zaak overval op waardetransport

Een uitgebrande auto van de overvallers in een weiland bij Broek in Waterland. Beeld ANP

Het is nog geen definitieve beslissing, laat een woordvoerder weten. “Daar heeft het OM meer tijd voor nodig, want de vonnissen bestaan uit zevenhonderd pagina’s, exclusief bijlagen. Het kost tijd om dat goed te bestuderen,” aldus de woordvoerder.

Het OM had tegen zeven verdachten celstraffen van 18 jaar geëist en 5 jaar cel tegen een achtste verdachte, die een beduidend kleinere rol speelde. De rechtbank Amsterdam legde twee weken geleden lagere straffen op. De rechtbank gaf de initiatiefnemer (45) van de overval 15 jaar cel, evenals een man (39) die vanuit een rijdende vluchtauto gericht op een politieauto had geschoten.

Een schutter (44) die niet gericht heeft geschoten, kreeg 12 jaar gevangenisstraf. Twee verdachten kregen 10 jaar voor hun rol bij de overval. Twee anderen kregen straffen van 2 en 6 jaar opgelegd vanwege hun medeplichtigheid bij de overval.

Spoorloos

De overval op 19 mei 2021 leidde tot een wildwestachtervolging met de massaal uitgerukte politie, die eindigde in Broek in Waterland, een dorp boven Amsterdam. Vluchtauto’s werden daar in brand gestoken. Tijdens een achtervolging te voet door een weiland schoot de politie een verdachte (47), afkomstig uit Frankrijk, dood. De buit bedroeg 14,5 miljoen euro aan edelmetalen, waarvan ruim 4 miljoen nog altijd spoorloos is.

De acht verdachten hebben de Belgische, Franse en Marokkaanse nationaliteit. Drie verdachten staan later terecht. In de hoofdstad van Republiek Guinee werd in december vorig jaar nog een voortvluchtige Belgische verdachte opgepakt. Eén verdachte is nog spoorloos.

