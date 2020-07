OM: voorlopig geen toestemming lokagenten tegen anti-homogeweld

Het vergoten van de veiligheid van LHIBTQ+-mensen heeft prioriteit voor de gemeente. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Agenten inzetten die zich voordoen als homo zou een te grote uitlokkende werking hebben. Bij het gebruik van dit soort middelen mag er geen situatie worden gecreëerd die er normaal niet is en daarmee een delict uitlokken, aldus het OM, dat de beslissing maakt over de inzet van lokagenten als opsporingsmiddel.

Het OM vraagt zich verder af hoe het middel op een ethische manier zou moeten worden uitgevoerd. Agenten die zich voordoen als homo zouden bijvoorbeeld de kans lopen om de groep te stigmatiseren. ‘En hoe ver willen we gaan in het ‘lokken’? Moeten de lokpersonen hand in hand lopen? Elkaar zoenen?’

Ook vraagt het OM zich af wat het middel oplevert. ‘Is het doel dat de lokagenten onheus worden bejegend? Dat er (een begin van) geweld op hen wordt uitgeoefend? Overtreding van welk strafbaar feit willen we aantonen? Wanneer grijpen we in?’ Kortom: te veel juridische haken en ogen.

Als er sprake is van een geconstateerde reeks misdrijven zoals bedreiging, belediging, aanranding of schennispleging in een bepaald gebied, zou de officier van justitie wél toestemming kunnen geven voor de inzet van lokagenten, aldus Burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad.

Straatcultuur

De Amsterdamse politiechef Frank Pauw temperde eerder al de verwachtingen. Volgens hem is homohaat onderdeel van een dominante straatcultuur en kan het daardoor overal gebeuren, waardoor de inzet van lokagenten niet altijd resultaat oplevert.

Het inzetten van lokagenten is een terugkerend thema binnen de raad. De VVD stelde in mei voor om hiernaar te kijken, nadat homostel Fabio en Daniël twee keer binnen een maand slachtoffer waren van geweld.