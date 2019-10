OM verwacht hoge gevangenisstraf voor Rico de Chileen

Rechtbanktekening van een eerdere zitting met Richard R., beter bekend als Rico de Chileen. Beeld ANP

De bende heeft het plegen van moorden en drugshandel als oogmerk, aldus het OM. Tijdens de zevende inleidende zitting tegen R. zette het OM de verdenkingen op een rijtje en baseerde daar een optelsom op. Behalve van het leiden van de criminele organisatie beschuldigt het OM R. van het witwassen van 9,6 miljoen euro en van wapenbezit. Het gaat om een internationale bende, benadrukte de officier van justitie, die lang actief is geweest.

R. werd in oktober 2017 opgepakt in Chili en vervolgens aan Nederland uitgeleverd. Hij zit in voorarrest in de zwaarbewaakte gevangenis in Vught. Via een speciale procedure wist R. een overplaatsing naar een gevangenis met een lichter regime voor elkaar te krijgen, maar dat is vooralsnog niet gelukt. Volgens zijn advocaat komt dit door de moord op advocaat Derk Wiersum, op 18 september. Hij vreest dat er een streep door de voorgenomen overplaatsing gezet gaat worden. “Alles wat met de ‘mocrowar’ te maken heeft, gaat men bezien. En men beziet deze zaak in dat kader.”

Levenslang

Volgens de raadsman zou dat niet moeten. Hij zegt dat dat justitie ‘alles wat Taghi verweten wordt’ richting R. ‘schuift’. Concrete moordzaken zijn niet in de lopende zaak opgenomen, maar het OM heeft eerder al aangegeven aan een tweede zaak tegen R. te werken, waarin dat wel het geval is. Daarin komt een nog veel langere straf, vermoedelijke levenslang, in beeld.

De advocaat heeft er al meermalen op aangedrongen R. zijn proces in vrijheid te laten afwachten. Woensdag herhaalde hij dat verzoek. Het OM meent dat er volop redenen zijn om R. vooral in de cel te houden. Recente toevoegingen aan het dossier maken de verdenkingen alleen maar steviger, vindt justitie.