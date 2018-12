OM verwacht arrestaties voor aanslag Telegraaf

Ze antwoordt in een interview met AT5 bevestigend op de vraag of ze arrestaties verwacht. Volgens Zandee wordt er 'heel hard aan gewerkt'. "En daar worden ook vorderingen in gemaakt."



Een bestelwagen reed in juni van dit jaar 's nachts door de glazen pui van het pand aan de Basisweg waar de redactie van de krant is gevestigd. De dader stak de wagen vervolgens in brand. De Telegraaf legde al snel een verband met publicaties over kopstukken en liquidaties in de Amsterdamse onderwereld.



AT5 zendt het volledige interview met de hoofdofficier pas uit op Tweede Kerstdag.