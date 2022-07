OM vervolgt voormalige politie-teamchef Haarlemmermeer om verkrachting

Een voormalige politiechef wordt vervolgd voor verkrachting van een collega, die eerder aan de bel trok vanwege racisme in de politiegelederen. Beeld Joris van Gennip

Dat bevestigt een woordvoerster van het OM na berichtgeving van NRC.

De hoofdagente vertrok in 2019 bij politiebureau Hoefkade in Den Haag nadat ze daar werd weggepest, volgens NRC. Ze had als klokkenluider melding gemaakt van misstanden binnen het bureau; zo had ze verteld dat collega's zich in hun appgroep ‘Marokkanenverdelgers’ schuldig maakten aan racisme.

Ze werd overgeplaatst naar Haarlemmermeer, waar ze een half jaar later zou zijn verkracht. Kort daarna werd ze door de leiding ontslagen wegens schending van de geheimhoudingsplicht: ze had informatie over het incident met de teamleider gedeeld met NRC.

In februari 2020 werd de destijds 51-jarige teamleider ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag. Volgens NRC acht justitie na langdurig onderzoek nu bewezen dat hij zijn collega heeft gedwongen tot seks.

Deze week oordeelde de Haagse rechtbank dat Fatima Aboulouafa, een andere agente in Den Haag die ook in de media melding maakte van misstanden in het politiekorps, terecht is ontslagen. Volgens de rechter had ze zich eerst tot haar leidinggevenden moeten richten. Aboulouafa gaat in hoger beroep.

