OM vervolgt anti-radicaliseringsambtenaar

Volgens de gemeente heeft Ait-Taleb gemene zaak gemaakt met Saïd J., een man die zij opdrachten gaf voor haar anti-radicaliseringsprogramma en waarmee zij tegelijkertijd een privé-ralatie onderhield.



Er zou sprake zijn van niet gespecificeerde facturen, niet volledige leveringen, dubbele betalingen, facturatie tijdens vakantie en facturatie tijdens andere opdrachten.



Volgens de gemeente heeft Ait-Taleb meer betaald dan de prestaties en leveringen door J. waard zijn - ervan uitgaande dat er prestaties geleverd zijn. In totaal was met de opdrachten een bedrag van ongeveer 300.000 euro gemoeid. Ook J. wordt door het OM vervolgd.



Strafontslag

Vorig jaar zomer heeft de gemeente al aangifte gedaan tegen Ait-Taleb. Het onderzoek van het OM is pas nu klaar. Naar verwachting zal in mei of juni de eerste zitting zijn in de zaak.



Ait-Taleb, programmamanager radicalisering en polarisatie, kreeg voor deze zaak al strafontslag door de gemeente. Zij vecht dat aan bij de rechtbank. In een kort geding eind vorig jaar besliste de rechter dat wel degelijk sprake was van plichtsverzuim: Ait-Taleb had haar relatie met J. moeten melden bij haar leidinggevenden, of die nu geleid heeft tot een liefdesrelatie of niet.



Bodemprocedure

De kortgedingrechter stelde wel vraagtekens bij de straf: ontslag, de zwaarste maatregel die de gemeente kon nemen. Of er geen minder stringente maatregelen genomen hadden kunnen worden , zoals een aantekening in het personeelsdossier of een stevig gesprek, wordt nog uitgevochten in een bodemprocedure.



Deze week kwamen twee onderzoeksrapporten uit over de gang van zaken op de afdeling waar Ait-Taleb werkzaam was. Daaruit bleek dat er veel mis was op het stadhuis.



De politiek verantwoordelijke voor het dossier, wijlen burgemeester Eberhard van der Laan, liet zich weinig gelegen liggen aan regels en procedures, zolang er maar werd geleverd door de afdeling. De ambtelijk verantwoordelijke, directeur Ruud IJzelendoorn, tekende rekeningen zonder te kijken wat hij tekende.



