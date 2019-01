OM vervolgt agent die lekte over aanrijding Stationsplein

Op 10 juni 2017 reed een 45-jarige man met zijn voertuig in op een groep mensen voor het Centraal Station. De naam van de verdachte zou via de lekkende agent bij weblog GeenStijl beland zijn, net als een foto van het scherm van een politiecomputer. Bij de aanrijding raakten zeven mensen gewond.



Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de medewerker van de eenheid Noord-Holland zich op korte termijn komt verantwoorden bij de politierechter. Een datum is daar nog niet voor geprikt. De aanklacht tegen hem is schending van zijn beroepsgeheim.



Het vermeende lekken heeft de politiemedewerker zijn baan al gekost. Hij is in augustus 2017 aangehouden en ontslagen. Hij is sindsdien op vrije voeten, en blijft dat ook tot de eerste zitting voor de politierechter.



Onwel

De onderzoeken naar de aanrijding wezen uit dat de bestuurder van de auto op het moment van de aanrijding een lage bloedsuikerspiegelwaarde had waardoor hij onwel werd. Drie dagen na het incident werd hij vrijgelaten.