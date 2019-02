OM: 'Verklaringen zussen Holleeder sloegen in als een bom'

'Ongezonde bloeddorst'

Terug van de koffiepauze begint officier van justitie Sabine Tammes met de bespreking van de uitvoerige getuigenissen van Holleeders zussen Astrid en Sonja en zijn ex-vriendin Sandra den Hartog (de weduwe van de in 2000 geliquideerde crimineel San Klepper).



Tammes: "Zonder overdrijving kunnen we stellen dat de verklaringen van zijn zusters insloegen als een bom, ook bij de verdachte, zoals hij zelf uitvoerig heeft verteld. Het voelde voor hem als de ultieme vorm van verraad."



Zijn zussen zagen Holleeder na zijn vrijlating uit de gevangenis in januari 2006 weer strategisch in de weer om zijn positie in het criminele milieu weer te versterken.



Langzaamaan begonnen ze aan 'een traject vol emoties, spanning en angst en een lange adem', zoals officier van justitie Betty Wind het formuleerde, die het getuigentraject coördineerde.



In 2013 'kwam alles in een stroomversnelling', vertelde Astrid Holleeder, omdat haar oudste broer zus Sonja steeds ernstiger begon te bedreigen. De zussen legden via misdaadverslaggever Peter R. de Vries in het diepste geheim contact met justitie en legden in de loop van 2013 de eerste verklaringen af.



De zussen verklaarden over de liquidaties die Holleeder volgens hen had laten plegen en over mislukte moordplannen. Op 11 april 2013 gaf Sonja aan officier Betty Wind te kennen dat ze niet anders kon dan te gaan verklaren tegen haar broer. Ze legden onafhankelijk van elkaar 'kluisverklaringen' af.



Tammes: "Officier van justitie Wind had ze op het hart gedrukt hun verklaringen niet op elkaar af te stemmen." In 2014 voerde officier Wind ook een eerste gesprek met Holleeders ex-vriendin Sandra den Hartog.



Ook zij vertelde over verschillende liquidaties waartoe Holleeder opdracht had gegeven, waaronder die op haar man Sam Klepper. Holleeder had volgens haar gedreigd ook haar jongste zoon, zus Sonja en haar zoon te laten vermoorden 'zodra hij weer ruimte had'.



De vrouwen spraken over Holleeders 'ongezonde bloeddorst' die niet was te stillen.



De zussen waren doodsbang dat de toen nog niet gearresteerde Holleeder via zijn 'petten' (corrupte politiecontacten) te weten zou komen dat zij in het diepste geheim verklaringen tegen hem aan het afleggen waren.



Dat Holleeder had gezegd dat 'bij (Kees) Houtman een raket naar binnen zou gaan' was voor Astrid Holleeder een trigger te gaan praten met de politie, omdat haar broer 'steeds gekker werd'.



Dat crimineel Stanley Hillis in februari 2011 was geliquideerd in de Amsterdamse Watergraafsmeer, hielp, want tevoren had Astrid Holleeder nooit over haar broer en Hillis durven verklaren.



De zussen zagen hun verklaringen als 'het laatste redmiddel'.



Willem Holleeder ziet Astrid als 'de kwade genius' achter de verklaringen en heeft vaak herhaald dat ze Sonja heeft overgehaald ook te liegen 'om van hem af te komen' en het overgebleven losgeld van de Heinekenontvoering voor zichzelf te kunnen houden.