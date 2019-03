OM verdenkt verdachte liquidatie Endstra van moord Mieremet

Dino Soerel, Donald Groen en Jurmaine B. waren in oktober 2018 al gearresteerd. Soerel voor het mede leiden van de criminele organisatie die ook Endstra en Mieremet liet vermoorden, Donald Groen en Jurmaine B. voor betrokkenheid bij de uitvoering van de liquidaties van respectievelijk Endstra en Mieremet. De rechtbank vond de (nieuw) ingebrachte bewijzen tegen hen te dun om ze voor die nieuwe verdenkingen in de cel te houden.



Ontkenning

Ali N. en Özgür C. waren in oktober nog niet gearresteerd. Op 3 december is N. alsnog opgepakt, blijkt nu. Hij zit al drie maanden vast en staat volgende week voor het eerst voor de rechter voor een inleidende zitting. Hij ontkent nog altijd ook maar iets te maken te hebben met de moorden op Endstra en Mieremet.



Justitie baseert de verdenkingen in de zaak omtrent Mieremet op het gegeven dat Ali N. kort voor de moord naar Thailand reisde en kort daarna het land weer verliet. Bovendien zijn er belastende gesprekken en getuigenissen.



De Turks-Nederlandse drugshandelaar Hidir Korkmaz heeft de 'groep-Alkmaar' aangewezen als moordcommando voor Holleeder, Soerel en Hillis. Korkmaz, die na zijn getuigenissen in een beschermingsprogramma is opgenomen, is inmiddels overleden door een bizar ongeluk tijdens het vissen in Oost-Europa. Eerder vonden rechters hem ongeloofwaardig, maar justitie houdt nu (gedeeltelijk) aan zijn relaas vast.



Abbasov

Ook aan de getuigenis van de Rus Salek Abbasov tilt het Openbaar Ministerie zwaar. Hij was de broer van de man die vrijwel zeker Willem Endstra heeft doodgeschoten. De verdachte is in een Nederlandse cel overleden aan een hersenbloeding voordat hij voor die moord kon worden berecht.



Deze man leefde onder de naam 'Namik Abbasov'. Dat was niet zijn echte naam. Hij heette eigenlijk Natik Abbasov, maar had de identiteit aangenomen van een derde, inmiddels overleden broer.



Advocaat Brigitte Roodveldt van Ali N. wil nog niet reageren op de nieuwe beschuldigingen, behalve de mededeling dat hij volhoudt onschuldig te zijn.

Justitie eiste vrijdag levenslang tegen Willem Holleeder, óók voor het geven van de opdrachten voor een mislukte aanslag op het leven van John Mieremet in 2002 én de moord in de onder sekstoeristen populaire badplaats Pattaya in Thailand.