OM verdenkt illegale taxichauffeur van aanslag op flat Slotervaart

Granaatinslag bij de Comeniusstraat. Beeld Wouter Laumans

De explosie vond plaats in de vroege ochtend van zondag 22 mei. De klap veroorzaakte een enorme ravage. Zeker 26 ramen lagen aan diggelen, de straat lag bezaaid met glas. Daarnaast was er grote schade in het portiek. Bewoners omschreven de situatie later als ‘een oorlogsgebied’, enkelen van hen durfden na de aanslag een tijd niet meer thuis te slapen.

Een paar uur na de aanslag hield de politie op basis van camerabeelden de 33-jarige taxichauffeur Levito D. aan. Zijn auto was ten tijde van de aanslag in de omgeving van de Comeniusstraat gesignaleerd. D. ontkende bij de politie bij de aanslag betrokken te zijn geweest. Hij verklaarde dat hij iets had meegemaakt waarvan hij enorm was geschrokken. Hij had een klant naar de Comeniusstraat gereden, waar vervolgens de explosie plaatsvond.

Toen de recherche de woning van D. in Noord doorzocht, werden vuurwapens, geluiddempers en munitie gevonden. Ook werden valse identiteitsbewijzen en een aanzienlijke hoeveelheid harddrugs (MDMA) gevonden. Burgemeester Femke Halsema besloot daarop de woning voor drie maanden te sluiten.

De aanslag op het appartementencomplex aan de Comeniusstraat vond plaats met flitspoeder, zeer explosief materiaal dat onder andere in zwaar vuurwerk gebruikt wordt. In de keuken van de woning in Noord werd ook een kladblok aangetroffen met daarop aantekeningen over explosies. Volgens D. was hij bezig met een cursus VCA, een opleiding om veilig te kunnen werken in een risicovolle omgeving.

Bart Hartman, de advocaat van Levito D., vroeg dinsdag tijdens een pro-formazitting in de zaak om zijn client op vrije voeten te stellen. Daarin ging de rechtbank niet mee. D. blijft tot de inhoudelijke behandeling van zijn zaak vastzitten. Die staat gepland op 15 november.