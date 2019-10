OM: ‘Verdachte moord Roderick Leta moet naar Pieter Baan Centrum’

Roderick Leta Beeld Politie

Het oordeel van de rechtbank voelt als een overwinning voor de nabestaanden die aandrongen op nader onderzoek naar de geestelijke gesteldheid van P. “Wij zijn heel blij met dit oordeel,” aldus Henk Leta, de vader van het slachtoffer.

In eerdere zittingen wees de rechtbank plaatsing in het Pieter Baan Centrum af. Het Openbaar Ministerie kaartte de kwestie vandaag echter opnieuw aan. “We weten geen fluit van de geestelijke gesteldheid van P.,” aldus Officier van Justitie Rik Duyvendak tijdens de zitting, die druk werd bezocht door vrienden van Leta. “Misschien was hij ontoerekeningsvatbaar ten tijde van de steekpartij. En we weten ook niets over de kans op herhaling.

Leta, een vrolijke 29-jarige Amsterdammer die bij de Stadsreiniging werkte, overleed op 13 januari op de Van Reigersbergenstraat in West. Kort daarvoor had hij een ontmoeting met P., een destijds twintigjarige Amsterdammer. De twee kenden elkaar enkele maanden en zouden samen naar het casino gaan. Omdat P. nog zo’n drieduizend euro van Leta zei te moeten terugkrijgen, had hij een keukenmes meegenomen. “Ik wilde hem bang maken.”

Vervolgens ontstond er een vechtpartij, waarbij Leta meer dan twintig keer werd gestoken met een groot mes. Sommige messteken bleken 8 centimeter diep. Er is overweldigend bewijs - DNA op de kleding en het mes van P. en ooggetuigenverslagen - dat P. verantwoordelijk is voor de dood van Leta. Een slagaderlijke bloeding in een arm werd Leta fataal. “Het gezicht van mijn neef Roderick is aan repen gesneden,” zei Raymond Leta, gebruikmakend het inspreekrecht van nabestaanden.

P. zegt zich weinig van de vechtpartij te kunnen herinneren, maar hij sluit niet dat hij Leta met een mes verwondde toen hij hem stompte. “Toen ik ‘Fredje’ sloeg, had ik het mes in mijn hand.” Op zitting droeg P. een shirt met de tekst: crime ceo’, vrij vertaald: directeur van de misdaad. Dat was ‘zomaar’, antwoordde P. op een vraag van de rechtbank.

Het ernstige geweld dat ogenschijnlijk uit het niets kwam, is een aanleiding om P. te laten onderzoeken bij het Pieter Baan Centrum. Ook heeft P. tics, zoals hevig knipperen met de ogen, die verband zouden kunnen houden met een psychiatrische stoornis. Verder gebruikte hij ten tijde van het misdrijf veel cannabis en oogde hij tijdens de rechtszaak onaangedaan. Zijn stugge en weinig spraakzame houding op de zitting waren voor de rechtbank mede een reden hem ter observatie in het Pieter Baan Centrum te laten plaatsen. Dat acht de rechtbank nodig voor een goed vonnis.

P., die als driejarige vanuit Afghanistan naar Nederland kwam, zei in een pro-forma zitting dat hij als zestienjarige een psychiater bezocht. Hij weigert nu echter mee te werken aan psychiatrische onderzoeken en wil niet naar het Pieter Baan Centrum.

Het slachtoffer had geen strafblad. Volgens zijn familie had Leta ook geen schulden. “Hij had meer dan twintigduizend euro op zijn rekening,” zegt vader Henk Leta. “En hij leende nooit geld van iemand. Hij werkte voor z’n geld.”

Voordat de rechtbank had besloten om de rechtszaak aan te houden, had de Officier van Justitie achttien jaar geëist vanwege moord. De familie wil een schadevergoeding van 200.000 euro. De zaak gaat verder na de psychiatrische rapportage door het Pieter Baan Centrum, die meer dan drie maanden op zich zal laten wachten.