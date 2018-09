OM: verdachte Jawed S. zit niet meer in beperkingen

Daarmee reageert het OM op kritiek van de Bond van Wetsovertreders (BWO) op het optreden van de Amsterdamse politiecommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg in het televisieprogramma Pauw.



Aalbersberg vertelde daar in detail wat de negentienjarige Afghaan zou hebben verklaard.



Voor de uitzending

De BWO meende dat Aalbersberg hiermee zijn boekje te buiten is gegaan. Als een verdachte in beperkingen zit, mag hij namelijk geen contact hebben met de buitenwereld maar alleen met zijn advocaat. Ook geven de politie en OM dan geen details over de zaak.



Het OM laat in een reactie weten dat de beperkingen van S. maandag zijn opgeheven voordat de hoofdcommissaris in de uitzending aan het woord kwam.