OM: Van E. dwong vriendin tot abortus omdat hij geen jongen wilde

Dennis van E. en Patricia Olivieira dos Santos

Dat bleek vrijdag tijdens de eerste pro formazitting in de Amsterdamse rechtbank.



Dos Santos was tussen de 33 en 35 weken zwanger toen haar kindje op 18 oktober dood werd geboren. De Braziliaanse overleed daarna aan de bloedingen die werden veroorzaakt door een scheur in haar baarmoeder. In haar bloed werden sporen van cocaïne, ketamine, mdma en alcohol aangetroffen.

Van E. zit sindsdien vast op verdenking van illegale abortus en doodslag op zijn vriendin. Het OM vervolgt hem mogelijk ook voor moord of doodslag op het kindje. Daarvoor moet de exacte doodsoorzaak nog worden onderzocht.

Schaamte

Volgens de advocaat van Van E. had Dos Santos zelf abortuspillen gekocht en nam ze daarbij alcohol en drugs ‘om de pijn niet te voelen’. In whatsappberichten aan Van E. zou ze hebben gezegd dat ze abortus wilde plegen en stuurde ze daarbij een foto van de pillen. De advocaat stelt dat Dos Santos uit schaamte niet met haar familie sprak over de abortus.

Het OM stelt dat het juist Van E. was die de abortus wilde. De officier van justitie las tijdens de zitting tientallen whatsappberichten voor die die stelling ondersteunen. Van E. stuurde onder meer naar Dos Santos dat hij geen jongen wilde, maar een meisje. Hij zou geen goede ervaringen hebben met jongens.

Als het toch een jongen zou zijn, wilde Van E. dat zijn vriendin een abortus zou laten plegen. Van E. zei dat hij een ongeboren kindje niet als een persoon ziet, dus dat hij geen problemen had met abortus. Als Dos Santos daar niet in mee zou gaan, zou hij de relatie beëindigen en ‘niet de vader van het kind zijn’. Financieel zou Dos Santos, die uit een arm gezin in een gevaarlijke wijk in Fortaleza komt, er alleen voor komen te staan.

Dennis van E. leerde Dos Santos drie jaar geleden kennen toen op vakantie was in Brazilië. In 2018 kwam ze naar Nederland.