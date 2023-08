OM: uitspraken Amsterdams corps over ‘sperma-emmers’ en ‘hoeren’ niet strafbaar

Het Amsterdamsch Studenten Corps (ASC/AVSV) ligt al enkele jaren onder een vergrootglas. Burgemeester Halsema zinspeelde zelfs op de sluiting van de sociëteit. Beeld Desiré van den Berg

Het Openbaar Ministerie zegt te begrijpen dat een aantal mensen zich door de opmerkingen gekwetst heeft gevoeld. Echter: ‘Er zijn weliswaar fatsoensnormen overschreden, maar dat maakt het nog niet strafbaar.’

Vorig jaar, op 24 juli, werden tijdens het herendiner, onderdeel van het 34ste lustrum van het Amsterdamsch Studenten Corps (ASC/AVSV), vrouwonvriendelijke speeches gehouden.

‘Vrouwen zijn niks en niks meer dan een hoer’ en ‘vrouwen zijn sperma-emmers’ zijn twee van de grensoverschrijdende uitspraken uit de speeches. Ook werd gezegd dat ‘de nekken van vrouwen’ moesten worden ‘gebroken’, zodat ‘hun lul’ er in kon worden gestoken.

Respectloos

Honderden leden reageerden geschokt op de seksueel intimiderende, vrouwonvriendelijke en respectloze speeches. ‘Woorden kunnen niet beschrijven wat het met ons, vrouwelijke leden, doet om op ons eigen heren- en damesdiner dusdanig respectloos beschreven te worden,’ lieten ze in een brief weten.

In december vorig jaar werd aangifte gedaan tegen de vier mannen. Volgens Prakken d’Oliveira, het advocatenkantoor dat de vrouw bijstaat die aangifte heeft gedaan, kunnen de uitlatingen, ‘mede bezien in onderlinge samenhang, worden geduid als aanzetten tot haat, discriminatie en/of geweld jegens vrouwen. In de optiek van cliënte is hier sprake van vrouwenhaat’.

Het OM oordeelt dus anders. In de sepotbrief die woensdag is gepubliceerd, schrijft het OM dat de aangifte wordt geseponeerd omdat de uitingen niet strafbaar zijn. Juridisch gezien wordt er niet aangezet tot haat, discriminatie of geweld, aldus het OM.

Sluiten sociëteit

Het Amsterdamse corps ligt al een aantal jaar onder een vergrootglas. In 2021 werden vroegtijdig en per direct de ontgroeningen stopgezet. Dat gebeurde na meerdere meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Uit intern onderzoek van het corps zelf bleek dat zes disputen zich schuldig hebben gemaakt aan grove mishandeling en vernedering.

Amsterdamse universiteiten en de Hogeschool van Amsterdam trokken toen alle beurzen in van ASC/AVSV – goed voor een waarde van 15.000 euro. Ook het komende jaar krijgt de studentenvereniging geen geld van de onderwijsinstellingen.

Van de cultuurverandering, die in 2021 al werd aangekondigd door het toenmalige bestuur, is nog weinig te merken. Ook burgemeester Femke Halsema vindt de genomen maatregelen voor de cultuuromslag onvoldoende. In juni liet ze weten dat ze overweegt de sociëteit voor langere tijd te sluiten.

Halsema benadrukte dat strafbaar gedrag binnen het corps niet anders is dan elders. “We gaan niet met twee maten meten.” Als ‘handhaver van de openbare orde’ zal ze daarom de komende tijd ‘streng toezicht houden’ en er niet voor terugdeinzen in te grijpen.

Over de auteur: Raounak Khaddari schrijft voor Het Parool over onderwijs, jongeren en jongvolwassenen. In haar serie Nieuwe Lichting onderzoekt ze uitdagingen en trends waar twintigers en dertigers in de stad mee te maken krijgen.