OM teleurgesteld over straf moordenaar broer kroongetuige

"Wij gaan in hoger beroep, dat is wel duidelijk," zegt de Klerk. "Het is zeer teleurstellend dat de rechtbank dit misdrijf bestraft als een gewone liquidatie en er aan voorbij lijkt te gaan dat hier een volstrekt onschuldige broer van een kroongetuige is vermoord."



S. zegt dat hij niet wist wie hij dood schoot en de rechtbank gelooft hem.



Aanklager De Klerk: "Hij kon op zijn minst weten dat het hier ging om een man die minstens van negen tot vijf werkte in zijn beletteringsbedrijf. Er was geen enkele reden te denken dat het hier ging om een crimineel met wie afgerekend moest worden."



100.000 euro

Het signaal aan de onderwereld door de betrekkelijk milde straf, is volgens de officier helder. "Voor 100.000 euro kun je dit laten doen."



Advocaat Richard Korver van de twee jonge kinderen van de kroongetuige en hun moeder is kwaad om de bejegening door de rechtbank. "Ik krijg niet eens een afschrift van het vonnis. Belachelijk! Dat is echt niet van deze tijd. De advocaat van de verdachte (Christian Flokstra) krijgt wel een exemplaar, maar de nabestaanden niet? Ongelooflijk."