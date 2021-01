OM: Taghi wilde bekende Amsterdamse criminelen liquideren uit zelfverdediging

Een beveiligde auto komt aan bij de bunker voor het Marengo-proces. Beeld ANP

In de zwaarbeveiligde ‘bunker’ van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp zijn deze dagen de laatste inleidende beslommeringen voordat medio februari het megaproces Marengo tegen Taghi cum suis losbarst, met de eerste twintig zittingsdagen tot aan de zomer.

Justitie presenteerde weer nieuwe onderlinge berichten die zouden bevestigen dat Taghi en sleutelspelers uit zijn criminele organisatie Danny K. en Karim Bouyakhrichan dolgraag uit de weg wilden ruimen – zoals kroongetuige Nabil B. in zijn uitvoerige biecht heeft verteld.

De twee criminele compagnons ‘en iedereen die met hen samenwerkte’ moesten er aan, ‘uit zelfverdediging’, stelden de officieren van justitie woensdag in hun toelichting op nieuw ingebrachte stukken. Onder anderen de inmiddels voor het aansturen van een liquidatie en een mislukte moordpoging tot levenslang veroordeelde Naoufal ‘Noffel’ F. moest het regelen, blijkens de berichten.

Rechterhand

Aan zijn beweerde rechterhand Mao R. schrijft Taghi tussen september 2015 en begin 2016 volgens de aanklagers dat het ‘echt oorlog is’ omdat Danny en Karim ‘geld op hun hoofd hebben gezet’.

Een kennelijk ingeschakelde huurmoordenaar belooft Danny K. van dichtbij dood te schieten. “Zo goed ben ik nog niet maar binnen 10 meter alles in borst naar toe lopen dan hoofd mag wel als beginner toch!”

Ook andere berichten over geweld spreken volgens het Openbaar Ministerie weer boekdelen. Over rivaal Khalid H., ‘Imo’, schrijven Taghi en Mohammed Razzouki elkaar volgens justitie eerst dat het ‘vieze hoerenkind even invalide moet worden gemaakt’. De latere kroongetuige Nabil B. gaat op pad om hem te zoeken.

Volgens Mohammed Razzouki ging het om ‘een pak slaag’, maar dat is volgens justitie in strijd met de berichten die hij vanaf 5 januari 2017 met Taghi wisselt. Taghi: ‘Hahaha telepathie heb alles al van hem broertje die gaat snel na hell hahahaha.’

Op 6 januari duikt Imo op in een rijtje rivalen die er aan moeten volgens de gebruiker van de Blackberry die justitie aan Taghi toeschrijft: ‘Dank u broertje aub aub kyk waar ik die moes goed kan vinden die aziz en imo en die tata ga ik heel snel doen.’

Hitters en spotters

Op 9 januari 2017 schrijft Taghi volgens justitie aan Mohamed Razzouki, die informatie over Imo deelt: ‘Dank u broertje dan laat ik heads (huurmoordenaars) erop afgaan.’

Uit andere berichten zou blijken dat getrouwen bij Taghi ‘verantwoording afleggen over de financiën’ en de betalingen aan ‘hitters’ en ‘spotters’ (observanten). Die komen overeen met notities in de ‘administratieboekjes’ waarover de verdachten elkaar berichten en waarvan delen zijn aangetroffen.

Medeverdachte Mario R. aan Taghi, volgens justitie: “Sir in die administratieboekje staan datum’s waarneer dr hitters zijn uitbetaald!! En dat proberen ze (justitie) te linken op rinus moerer en jabli!!” (Het gaat over de in 2014 geliquideerde Rinus Moerer en Samir Jabli.) ‘Op de datums dat hun zijn gevlamd staan ook betaal transactie’s!!’

Pet

Als het er op lijkt dat rivalen Taghi’s neef Jaouad F. hebben geobserveerd met een geprepareerde bestelbus, moet een medeverdachte via ‘een pet’ (corrupte politieman) achterhalen wie daarvoor verantwoordelijk was.

Taghi stelt later die dag volgens justitie voor een familielid van die vijand uit de weg te ruimen: ‘Als aanwijzingen zijn naar die hond toe, pakken we gewoon iemand van zijn fam heel simpel! Nemen we hem mee, en voor goed weg! In belgie is er plek iemand weg te doen, gewoon helemaal late verdwijnen! In een badje zoutzuur!’

Alle verdachten ontkennen de belangrijkste aantijgingen. Ook voor donderdag, vrijdag en zonodig maandag zijn voorbereidende zittingen gepland.