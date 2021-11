OM: stagiair Bouchikhi in buurthuis doodgeschoten omdat hij op gevlucht doelwit leek

Stille tocht van de Oosterkerk naar het buurthuis op Wittenburg waar Mohamed Bouchiki werd doodgeschoten. Beeld ANP

Dat bleek donderdag tijdens de eerste inleidende zitting over de schietpartij op Wittenburg én de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Lucas Boom op 9 juni 2015 in Zaandam (zie kader). Op die vroege avond van 26 januari waren vijftien tot twintig kinderen en jongeren in het buurthuis aanwezig toen de beruchte criminelen Randall D. (40) en Emylio ‘Millie’ G. (28) binnenstormden. De eerste had een pistool, de tweede een kalasjnikov. Ze kwamen volgens justitie om de toen 19-jarige Gianni L. te liquideren. Emylio G. herkende L. en schoot hem in hals en borst, maar toch kon L. wegkomen. Randall D. zou later tegen een kennis hebben geklaagd dat hij Emylio G. een duidelijke foto van het doelwit had laten zien en dat ‘Millie’ hem na de eerste rake schoten niettemin de kans had gegeven te vluchten.

Toen Emylio G. Mohamed Bouchikhi in een kantoortje van het buurthuis op zijn buik zag liggen, moet hij hem voor zijn gevluchte doelwit hebben aangezien. Hij schoot hem met meerdere kogels dood. Het pistool van Randall D. haperde, waardoor die maar één beschadigde kogel afschoot. Met zijn automatische wapen moet Emylio G. ook een 20-jarige stagiaire in haar benen hebben geraakt. Zij kampt nu met een posttraumatische stressstoornis. Het Team Criminele Inlichtingen van de recherche kreeg al snel na de schokkende schietpartij tips over de betrokkenheid van Randall D. en Emylio G.

Opnameapparatuur

Uit nader onderzoek bleek dat zij een in Den Haag gestolen BMW als vluchtauto hadden gebruikt, die ze van twee andere beruchte Amsterdamse criminelen hadden gekregen. Die werd later uitgebrand aangetroffen in Amsterdam-Zuidoost – waar Randall D. woonde – met in de buurt een petje met daarop dna van Emylio G. Hij en Randall D. lijken volgens justitie aan de hand van telefoongegevens en bewegingen van auto’s al eerder bij het buurthuis op Wittenburg te zijn geweest voor een observatie of een eerdere poging Gianni L. te vermoorden.

De vriendin van Emylio G. zou ze hebben geholpen, en achteraf in de weer zijn geweest met de verbrande kleding die G. zou hebben gedragen toen hij de vluchtauto in brand stak. Daarbij zou hij brandwonden hebben opgelopen. Na de schietpartij zou G. op vijf websites hebben gezocht naar berichten over de aanval in het buurthuis.

Nadat hij in een andere zaak was gearresteerd, had de recherche voor zijn vrijlating heimelijk opnameapparatuur in zijn kleding gestopt. Volgens justitie vertelde hij een kennis weken na de schietpartij ‘in de ik-vorm’ dat hij met ‘Millie’ alias ‘De Chinees’ (Emylio G.) betrokken was geweest bij de schietpartij in het buurthuis. Hij zou hebben verteld hoe G. Gianni L. ‘al na 3 seconden’ had neergeschoten (‘tadadak, tadadak’) en dat zijn eigen pistool haperde. ‘De Chinees’ had het ‘verkloot’ en ‘die jongen van nog maar 17’ neergeschoten terwijl die ‘helemaal geen problemen had’.

Volgens justitie passen de uitspraken in de geluidsopnames ‘nagenoeg naadloos’ bij de gang van zaken in het buurthuis. Bovendien hebben twee ‘anonieme, bedreigde getuigen’ inmiddels verklaringen afgelegd die volgens justitie bewijs leveren. ‘Millie’ G. zou een van beiden hebben bekend dat hij de schutter was geweest die Bouchikhi met de kalasjnikov had doodgeschoten. ‘Toen Millie iemand op de grond zag liggen die zich probeerde te verstoppen, dacht hij dat dat de persoon was die hij zocht en is hij gaan schieten’, klonk het. De andere getuige zou van derden hebben gehoord dat ‘Millie’ én Randall D. in het buurthuis schoten, Millie met de kalasjnikov en D. met het pistool.

Liquidatie Lucas Boom Justitie ziet volop bewijs dat Randall D. en een andere beruchte Amsterdammer op 9 juni 2015 de Amsterdamse crimineel Lucas Boom met automatische wapens hebben geliquideerd bij zijn huis in Zaandam. Dat gebeurde voor de ogen van zo’n honderd kinderen die vanaf een schoolplein getuigen waren. Een derde bekende crimineel zou met een automatisch wapen op de wacht hebben gestaan, een vierde zou hebben gechauffeerd. Boom was kansloos en liep 25 schotwonden op, ook door zijn hart en beide longen, en stierf op straat. Van de moord zijn camerabeelden. Behalve Randall D. zijn de verdachten Qio C., Atif M. en Genaro L., drie veroordeelden die lange straffen uitzitten voor de mislukte poging de Amsterdamse crimineel Peter ‘Pjotr’ R. te liquideren, eind 2015 in Diemen. Allemaal beroepen ze zich op hun zwijgrecht. De vier zouden na diverse voorverkenningen gemaskerd en zwaarbewapend naar Zaandam zijn gereden in de Volkswagen Transporter die ze na de liquidatie in brand zouden hebben gestoken in Amsterdam-Noord. Justitie ziet volop bewijs in de bewegingen van de PGP-Blackberry’s van de verdachten, die tijdens de verkenningen, rond de liquidatie én tijdens het in brand steken van de Volkswagenbus in de buurt zouden zijn geweest. Volgens een tipgever had Naoufal F. de verdachten in Duitsland geld en spullen gegeven. Ook dat lijkt volgens justitie te kloppen met de bewegingen van de smartphones van de verdachten. Naoufal F. is onder meer veroordeeld voor het geven van de moordopdracht voor Peter ‘Pjotr’ R. De rechtbank houdt Randall D. in de cel voor de schietpartij op Wittenburg, maar vindt het dossier over Lucas Boom te dun om hem ook daarvoor in de cel te houden.