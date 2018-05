OM sluit deal met sleutelgetuige in zaak Sjonny W.

W. blijft hij volhouden niets met de zaken te maken te hebben

Nadat de deal met justitie was gesloten, vertelde T. dat hij Sjonny W. in april 2017 op straat was tegengekomen in Zuidoost.



Ze zouden hebben gesproken over de toen recent verdwenen Sabrina Oosterbeek en in dat gesprek zou W. hebben gezegd dat 'het geregeld was' en dat het lichaam van Oosterbeek nooit zou worden gevonden.



Het Openbaar Ministerie antwoordt niet op ­vragen over de afspraak. Ook de advocaat van Sjonny W. en de raadsman van getuige T. willen niets zeggen.



Psychische problemen

Sinds T. zijn verhaal deed zijn er in Diemen en bij de Gaasperplas nieuwe zoekacties geweest naar het lichaam van Sabrina Oosterbeek. Dat leverde voor zover bekend niets op.



Sabrina Oosterbeek, die in de flat Geldershoofd in Zuidoost verbleef, had een zwaar leven: ze had psychische problemen en was verslaafd aan verdovende middelen. Ze had seks met mannen in ruil voor geld of drugs. Ook met Sjonny W. sprak ze weleens af. In de nacht voor haar verdwijning had ze in elk geval telefonisch contact met hem.



Van W. is bekend dat hij overdag een redelijk normaal leven leidde, maar dat hij in de nachtelijke uren veelvuldig het gezelschap opzocht van verslaafde vrouwen, voor seks en gezamenlijk drugsgebruik.



Tijdens eerdere inleidende zittingen zag de rechtbank voldoende bewijs om W. in voorlopige hechtenis te houden voor twee van de drie moordzaken. Terwijl hij in de cel zat, probeerde W. vergeefs zichzelf van het leven te beroven.



