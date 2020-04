OM seponeert zaak dodelijke flatbrand Diemen

Brandschade bij de studentenflat. Beeld ANP

Bij de brand in 2017 kwam een 27-jarige bewoner van de flat om het leven. De brand werd aangestoken en de daders verschenen voor de rechter. Maar ook het handelen van de Brandweer Amsterdam-Amstelland en de individuele brandweerlieden die betrokken waren bij het blussen van de flatbrand werd in twijfel getrokken. Die zaak seponeert het OM nu. Noch de organisatie, noch de brandweermensen zelf worden vervolgd.

De 27-jarige David Swart werd uren na de brand dood gevonden op de twaalfde verdieping van de flat, terwijl de brand op de begane grond woedde. Zijn vriendin werd een verdieping lager aangetroffen. Die was wel bij bewustzijn en heeft de brand overleefd.

De brandweer communiceerde kort nadat het sein brand meester was gegeven naar de pers dat de hele flat was ontruimd. Toen de twee slachtoffers werden gevonden, was duidelijk dat dat nooit het geval is geweest. Het onderzoek van het OM richtte zich op de vraag of betere communicatie bij de brandweer de dood van Swart had kunnen voorkomen.

Burgemeester Erik Boog van Diemen vindt het goed dat de zaak is geseponeerd. ‘Dat schept voor alle betrokkenen duidelijkheid. Het besluit van het OM doet ook recht aan de enorme inspanningen van de brandweer bij het bestrijden van de brand.’