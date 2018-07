OM: 'Richard Z. schoot niet met raket op Panorama'

Z. werd aanvankelijk verdacht van onder meer het veroorzaken van een ontploffing, vernieling van een kantorencomplex, poging tot moord en wapenbezit.



Tijdens het onderzoek is echter gebleken dat Z. niet op het plaats delict aanwezig was tijdens de beschieting. Wel zijn er andere aanwijzingen dat Z. een belangrijke rol had bij de voorbereiding van de beschieting. Wat nu de verdenkingen zijn tegen Z. is niet bekend.



Hij zit nog altijd vast in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact hebben met zijn advocaat. De politie sluit niet uit dat er meerdere aanhoudingen volgen.



Z. heeft een lange staat van dienst in het criminele milieu. Hij werd in 2011 veroordeeld voor een bankroof, waarna zijn goede bekende York M. met een raketwerper op de Amsterdamse rechtbank schoot. Later kwam Z. vanwege geweldsmisdrijven in aanraking met justitie.